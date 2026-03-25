Daniel Riolo charge cet ancien du PSG : «Un faux grand joueur»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Lionel Messi n’a pas vraiment brillé au PSG en permettant au club d’atteindre le Saint-Graal européen tant attendu. Néanmoins, quelques années plus tôt, son « égal » avait déposé ses valises au Camp des Loges. C’est du moins la certitude d’un journaliste qui a été gentiment recadré par Daniel Riolo sur la fréquence radio de RMC.

Depuis sa création en 1970, soit 56 années d’histoire, le Paris Saint-Germain a vu passer quelques grands noms du football. Au Parc des princes, Ronaldinho, Raï, David Ginola, George Weah, Zlatan Ibrahimovic, Neymar, Lionel Messi ou encore Kylian Mbappé pour ne citer qu’eux ont arboré la tunique rouge et bleu du PSG. Au milieu de tous ces joueurs pétris de talent, l’un d’eux est sujet aux débats. Ce fut notamment le cas mardi sur les ondes de RMC.

⛴️🎂 Capitaine @gilbertbrisbois confirme que le bateau est toujours à flot et vous donne rendez-vous ce soir pour une deuxième émission en direct de la Croisière de l'After, qui fête ses 20 ans sur la Seine. pic.twitter.com/rX8h6jwbSI — After Foot RMC (@AfterRMC) March 25, 2026

«Pour moi, c’est l’égal de Messi» Dans le cadre de la croisière de l’After Foot, le journaliste Marc Ambrosiano qui est le rédacteur en chef de Téléfoot a évoqué le cas Hatem Ben Arfa. Le diamant brut de la fameuse génération 87 avec Karim Benzema, Samir Nasri et Jérémy Ménez était tout bonnement un crack à part. « Ben Arfa, c’est l’un des plus grands joueurs que la Terre ait jamais porté. Je vous dis un truc, c’est un joueur incroyable doué. Pour moi, c’est l’égal de Messi. Mais malheureusement, il n’a pas eu et je suis obligé de le reconnaître la carrière que son talent aurait pu mériter. Lui, il avait quelque chose en plus ».