Daniel Riolo charge cet ancien du PSG : «Un faux grand joueur»

Lionel Messi n’a pas vraiment brillé au PSG en permettant au club d’atteindre le Saint-Graal européen tant attendu. Néanmoins, quelques années plus tôt, son « égal » avait déposé ses valises au Camp des Loges. C’est du moins la certitude d’un journaliste qui a été gentiment recadré par Daniel Riolo sur la fréquence radio de RMC.
Depuis sa création en 1970, soit 56 années d’histoire, le Paris Saint-Germain a vu passer quelques grands noms du football. Au Parc des princes, Ronaldinho, Raï, David Ginola, George Weah, Zlatan Ibrahimovic, Neymar, Lionel Messi ou encore Kylian Mbappé pour ne citer qu’eux ont arboré la tunique rouge et bleu du PSG. Au milieu de tous ces joueurs pétris de talent, l’un d’eux est sujet aux débats. Ce fut notamment le cas mardi sur les ondes de RMC.
«Pour moi, c’est l’égal de Messi»
Dans le cadre de la croisière de l’After Foot, le journaliste Marc Ambrosiano qui est le rédacteur en chef de Téléfoot a évoqué le cas Hatem Ben Arfa. Le diamant brut de la fameuse génération 87 avec Karim Benzema, Samir Nasri et Jérémy Ménez était tout bonnement un crack à part. « Ben Arfa, c’est l’un des plus grands joueurs que la Terre ait jamais porté. Je vous dis un truc, c’est un joueur incroyable doué. Pour moi, c’est l’égal de Messi. Mais malheureusement, il n’a pas eu et je suis obligé de le reconnaître la carrière que son talent aurait pu mériter. Lui, il avait quelque chose en plus ».
«Tu aimes le football toi et tu me dis des choses comme ça ?»
Une prise de position absolument pas partagée par Daniel Riolo. L’éditorialiste de RMC a réagi à cette déclaration élogieuse de Marc Ambrosiano envers Hatem Ben Arfa. Pour Riolo, il n’est certainement pas l’égal de Lionel Messi pour la simple et bonne raison que c’est « un faux grand joueur ». Un constat qui a poussé le journaliste de TF1 à affirmer que Daniel Riolo n’est pas un amoureux du ballon rond. « Non. Tu aimes le football toi et tu me dis des choses comme ça ? Mais non, tu ne peux pas. Tu n’aimes pas le foot. Tu n’aimes pas le foot ».