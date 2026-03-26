«C'est une poubelle» : Polémique avec le PSG, il s'agace sur RMC !

Amadou Diawara

Présent sur le plateau de Rothen s'enflamme (RMC Sport) ce jeudi, cet ancien joueur et entraineur du PSG n'a pas réussi à garder son calme. Alors que le club de la capitale est au coeur d'une polémique, il a clashé des personnalités influentes du football français.

Pour ne pas jouer un match de Ligue 1 entre ses deux rencontres comptant pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a demandé à la LFP de reporter son déplacement à Lens. Alors que le club parisien a obtenu gain de cause, Jean-Michel Larqué - ancien joueur et entraineur de l'écurie rouge et bleu - a poussé un énorme coup de gueule.

Captain Larqué s'exprime sur le report de Lens - PSG :



"Les dirigeants du foot français sont des fossoyeurs... Ils n'ont ni foi ni loi. Ils considèrent que la Ligue 1 est une poubelle. Ils enterrent leur propre compétition." pic.twitter.com/MPRvNMs1ez — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) March 26, 2026

«Ce sont les fossoyeurs du football» « Le report de Lens-PSG ? Dans cette affaire-là, la colère des Lensois, on la comprend, et la demande des Parisiens, on la comprend. Ce qu'on ne comprend pas, c'est que les dirigeants du football français, et notamment ceux de la LFP, sont les fossoyeurs du football. Est-ce que vous vous rendez compte qu'entre l'avant-dernière journée et la dernière journée, où les matchs doivent normalement se dérouler au même moment, il y a un match de la 28ème journée qui aura lieu. L'avant-dernière journée ne sera donc plus l'avant-dernière journée du coup », a pesté Jean-Michel Larqué, présent dans l'émission Rothen s'enflamme ce jeudi.