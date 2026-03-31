«C’est très difficile» : En pleine galère, un joueur du PSG reçoit un message en équipe de France !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'équipe de France a parfaitement géré son dernier rassemblement avant la Coupe du monde en dominant le Brésil et la Colombie. Mais un joueur n'a pas été à la fête et reçoit notamment un soutien fort au sein du vestiaire.

En signant au PSG l'été dernier, Lucas Chevalier rêvait d'être titulaire à la Coupe du monde. Mais compte tenu de sa situation en club, l'ancien portier du LOSC ne délogera pas Mike Maignan, mais il ne sera même pas sa doublure puisque Didier Deschamps a décidé de faire évoluer sa hiérarchie. Lucas Chevalier est relégué dans un rôle de numéro 3 et n'a pas disputé la moindre minute lors deux derniers rendez des Bleus avant la Coupe du monde contre le Brésil et la Colombie. Brice Samba était quant à lui titulaire contre les colombiens mais il n'a pas oublié le gardien du PSG.

Aucune minute de jeu pour Lucas Chevalier 🇫🇷 dans cette trêve internationale. 😬❌



𝘓𝘦 𝘴𝘦𝘶𝘭 𝘫𝘰𝘶𝘦𝘶𝘳 𝘧𝘳𝘢𝘯𝘤̧𝘢𝘪𝘴 𝘥𝘢𝘯𝘴 𝘤𝘦𝘵𝘵𝘦 𝘴𝘪𝘵𝘶𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘴𝘶𝘳 𝘤𝘦𝘵𝘵𝘦 𝘵𝘳𝘦̂𝘷𝘦. pic.twitter.com/5HbQmkY0oo — Football Actu (@FootActu_2) March 29, 2026

Samba monte au créneau pour Chevalier « En football, le poste de gardien de but spécialement est très difficile. Il y a des périodes un peu plus fastes, d'autres un peu moins. Lucas Chevalier, on le soutient, on est derrière lui. On connaît tous ses qualités. Actuellement c'est moi qui suis le numéro 2, je vais être au service de Mike Maignan pour que ce soit le mieux possible », a-t-il confié en zone mixte après la victoire des Bleus contre la Colombie (3-1).