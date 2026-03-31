«C’est très difficile» : En pleine galère, un joueur du PSG reçoit un message en équipe de France !

L'équipe de France a parfaitement géré son dernier rassemblement avant la Coupe du monde en dominant le Brésil et la Colombie. Mais un joueur n'a pas été à la fête et reçoit notamment un soutien fort au sein du vestiaire.
En signant au PSG l'été dernier, Lucas Chevalier rêvait d'être titulaire à la Coupe du monde. Mais compte tenu de sa situation en club, l'ancien portier du LOSC ne délogera pas Mike Maignan, mais il ne sera même pas sa doublure puisque Didier Deschamps a décidé de faire évoluer sa hiérarchie. Lucas Chevalier est relégué dans un rôle de numéro 3 et n'a pas disputé la moindre minute lors deux derniers rendez des Bleus avant la Coupe du monde contre le Brésil et la Colombie. Brice Samba était quant à lui titulaire contre les colombiens mais il n'a pas oublié le gardien du PSG.
Samba monte au créneau pour Chevalier
« En football, le poste de gardien de but spécialement est très difficile. Il y a des périodes un peu plus fastes, d'autres un peu moins. Lucas Chevalier, on le soutient, on est derrière lui. On connaît tous ses qualités. Actuellement c'est moi qui suis le numéro 2, je vais être au service de Mike Maignan pour que ce soit le mieux possible », a-t-il confié en zone mixte après la victoire des Bleus contre la Colombie (3-1).
«Lucas Chevalier, on le soutient»
Des son côté, Didier Deschamps a également évoqué son groupe soulignant le fait qu’il avait pu donner du temps de jeu à tout le monde durant cette trêve… sauf à Lucas Chevalier. « Ils sont là, ils n'ont pas toujours du temps de jeu, quand il y a deux matches certains n'en ont pas du tout. Tout le monde en a eu à part Lucas Chevalier, c'est bien. On a eu de l'adversité aussi. En dehors des matches, ça nous a servis aussi et ça nous permettra avec l'ensemble du staff de faire un feedback très rapidement pour chaque point, essayer d'anticiper parce que les problématiques sont plus importantes ici », a confié le sélectionneur des Bleus au micro de La Chaîne L’EQUIPE.