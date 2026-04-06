«Ça peut être intéressant» : La grande surprise de Luis Enrique au PSG est validée !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis qu'il est arrivé au PSG, Luis Enrique a plusieurs fois prouvé sa capacité à vouloir innover avec son groupe. Et c'est visiblement loin d'être terminé puisque le technicien espagnol poursuit sur sa lancée et certaines de ses décisions semblent avoir été convaincantes.

Luis Enrique l'avait annoncé, il souhaite absolument offrir le plus d'incertitude possible à ses adversaires en utilisant des joueurs à plusieurs postes. C'est ainsi que Lucas Beraldo a été utilisé au milieu de terrain pour la seconde fois de suite après une mi-temps très intéressante contre l'OGC Nice. Et face à Toulouse vendredi soir, le Brésilien a une nouvelle fois été convaincant dans ce rôle de sentinelle. Charles Hembert, son ancien entraîneur adjoint à Sao Paulo, n'est pas surprise de cette reconversion réussie.

ℹ️ Beraldo au milieu, est-ce la nouvelle carte du coach ?



📣 Luis Enrique : « Il a joué très peu comme défenseur central mais il a montré toute l’année à ses coéquipiers qu’il a le niveau mais aussi qu’il s’entraîne toujours de manière positive. Il a cette capacité à donner de… pic.twitter.com/15rl9THxok — ParisSG INFOS (@Paris_sginfos) April 4, 2026

Beraldo, la surprise de Luis Enrique « Ça ne m'étonne pas du tout parce que sa principale caractéristique, c'est la technique. Le Championnat français est très physique, il faut être bon dans le domaine aérien, et ce ne sont pas ses principales qualités. En revanche, il est élégant, propre techniquement, il a la vision du jeu et cette capacité à trouver le décalage ou des passes qui cassent les lignes. C'est justement ce qui en faisait un défenseur différent chez nous. En Ligue 1, ça peut être un repositionnement intéressant pour lui », confie-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE.