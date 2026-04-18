Après son agression, ce jeune joueur est invité par le PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Il y a quelques jours, une agression a eu lieu concernant un jeune joueur issue de l’Academy PSG. Les faits se sont produits lors d’un tournoi U15 qui se déroulait au Portugal. Armand, le jeune joueur de 13 ans agressé, a été invité par le club parisien au Parc des Princes ce dimanche soir.

Une sombre histoire qui s’est produite lors d’un tournoi de jeunes au Portugal. Au début du mois d’avril, les U15 de la PSG Academy participaient à un tournoi international du côté de Porto. Alors que les locaux se sont montrés hostiles envers les jeunes « Titis » parisiens, Armand, âgé de 13 ans, s’est retrouvé agressé. Pensionnaire du Montrouge FC 92, le jeune joueur était venu à la rescousse après que certains de ses coéquipiers aient été victimes de cris racistes.

"Il a voulu protéger son ami, il a fini aux urgences." 🏥💔



C’est le récit glaçant d’un tournoi U15 qui a viré au cauchemar à Porto. Lors de la "Porto International Cup", l’équipe de la PSG Academy a été la cible d’insultes racistes incessantes et de cris de singe de la part de… pic.twitter.com/V21U42V7pb — UNIFOOT TV (@UNIFOOTTV) April 10, 2026

Un jeune de la PSG Academy frappé à Porto Rué de coups, le jeune Armand a dû être transporté rapidement vers l’hôpital de Porto. « Alors qu’Armand était en train de défendre un de ses coéquipiers, un autre adolescent portugais lui a asséné un coup de poing en pleine figure. Mon fils est tombé par terre en perdant un peu connaissance. Il était complètement KO. Il saignait beaucoup. Une ambulance l’a transporté jusqu’à un hôpital. Les médecins ont réalisé des tests et des radios. Ils pensaient qu’il avait le nez cassé et un traumatisme crânien. Au final, la radio a été rassurante car il avait juste une fissure au nez. Le bilan neurologique était, lui aussi, plutôt rassurant », racontait la maman du jeune garçon auprès du Parisien il y a quelques jours.