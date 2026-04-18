Après son agression, ce jeune joueur est invité par le PSG !

Il y a quelques jours, une agression a eu lieu concernant un jeune joueur issue de l’Academy PSG. Les faits se sont produits lors d’un tournoi U15 qui se déroulait au Portugal. Armand, le jeune joueur de 13 ans agressé, a été invité par le club parisien au Parc des Princes ce dimanche soir.
Une sombre histoire qui s’est produite lors d’un tournoi de jeunes au Portugal. Au début du mois d’avril, les U15 de la PSG Academy participaient à un tournoi international du côté de Porto. Alors que les locaux se sont montrés hostiles envers les jeunes « Titis » parisiens, Armand, âgé de 13 ans, s’est retrouvé agressé. Pensionnaire du Montrouge FC 92, le jeune joueur était venu à la rescousse après que certains de ses coéquipiers aient été victimes de cris racistes.
Un jeune de la PSG Academy frappé à Porto
Rué de coups, le jeune Armand a dû être transporté rapidement vers l’hôpital de Porto. « Alors qu’Armand était en train de défendre un de ses coéquipiers, un autre adolescent portugais lui a asséné un coup de poing en pleine figure. Mon fils est tombé par terre en perdant un peu connaissance. Il était complètement KO. Il saignait beaucoup. Une ambulance l’a transporté jusqu’à un hôpital. Les médecins ont réalisé des tests et des radios. Ils pensaient qu’il avait le nez cassé et un traumatisme crânien. Au final, la radio a été rassurante car il avait juste une fissure au nez. Le bilan neurologique était, lui aussi, plutôt rassurant », racontait la maman du jeune garçon auprès du Parisien il y a quelques jours.
Nasser Al-Khelaïfi l’invite au Parc des Princes
Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, a décidé de consoler Armand et ses coéquipiers en les invitant au Parc des Princes ce dimanche soir pour la réception de l’OL. « Cela nous a fait chaud au cœur de discuter avec lui. Il a insisté pour dire que son club luttait contre toute forme de racisme et de discrimination. Il nous a invités à un prochain match du PSG et promis d’appeler les joueurs victimes de racisme à Porto », a témoigné la maman du jeune auprès du quotidien.