Al-Khelaïfi annonce une belle nouvelle aux salariés du PSG après la qualification en finale !

Mercredi soir, le PSG s’est qualifié en finale de la Ligue des Champions pour la troisième fois de son histoire, et pour la deuxième année consécutive. Forcément très fier de ce succès, le président Nasser Al-Khelaïfi a annoncé ce vendredi inviter tous les salariés du club parisien à Budapest pour la finale le 30 mai prochain.
Le PSG dans l’histoire. Sur la pelouse du Bayern Munich mercredi soir (1-1), le club parisien s’est de nouveau qualifié pour la finale de la Ligue des Champions. Forcément ravi d’un tel accomplissement, surtout pour la deuxième fois d’affilée, le président Nasser Al-Khelaïfi a décidé de rallier les troupes. Ce vendredi, le dirigeant qatari a invité tous les salariés du PSG à se déplacer du côté de Budapest où aura lieu le 30 mai prochain la grande finale face à Arsenal.
Les salariés du PSG invités à Budapest
« Chères collègues, chers collègues, Mercredi soir, le Paris Saint-Germain s’est qualifié pour une deuxième finale consécutive de la Ligue des Champions. Ce résultat historique récompense le travail, l’exigence et l’engagement de toutes celles et ceux qui contribuent chaque jour à faire grandir le Paris Saint-Germain. Cette qualification est une immense fierté pour notre Club, mais il nous reste encore une dernière étape à franchir ensemble à Budapest. Plus que jamais, elle exigera de nous une concentration totale, une détermination sans faille et une unité absolue. Les grands rendez-vous européens se construisent toujours collectivement. À Budapest, notre équipe portera bien plus que nos couleurs : elle portera l’énergie, l’engagement et la passion de toute la famille Paris Saint-Germain. Chaque département, chaque métier, chaque collaborateur participe à cette dynamique collective et à l’ambition qui anime notre Club au quotidien », indique notamment Nasser Al-Khelaïfi dans son message.
« Ce moment avait illustré avec force l’unité et l’attachement qui nous rassemblent au Club »
« L’année dernière déjà, nombre d’entre vous avaient eu l’opportunité d’être présents à Munich pour soutenir notre équipe lors de la finale européenne. Ce moment avait illustré avec force l’unité et l’attachement qui nous rassemblent au Club. Dans cet esprit, il était important pour moi que l’ensemble des collaborateurs puisse à nouveau être associé à cette ultime étape de notre parcours européen. Je suis donc heureux de vous annoncer que l’ensemble du personnel aura la possibilité d’être aux côtés de l’équipe à Budapest pour ce rendez-vous exceptionnel. Je sais également que certains d’entre vous seront mobilisés à Budapest et à Paris pour contribuer à l’organisation des événements. Cet engagement participera pleinement, lui aussi, à cette grande dynamique collective qui nous unit tous derrière le Club », conclut le président du PSG.