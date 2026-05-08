Al-Khelaïfi annonce une belle nouvelle aux salariés du PSG après la qualification en finale !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Mercredi soir, le PSG s’est qualifié en finale de la Ligue des Champions pour la troisième fois de son histoire, et pour la deuxième année consécutive. Forcément très fier de ce succès, le président Nasser Al-Khelaïfi a annoncé ce vendredi inviter tous les salariés du club parisien à Budapest pour la finale le 30 mai prochain.

Le PSG dans l’histoire. Sur la pelouse du Bayern Munich mercredi soir (1-1), le club parisien s’est de nouveau qualifié pour la finale de la Ligue des Champions. Forcément ravi d’un tel accomplissement, surtout pour la deuxième fois d’affilée, le président Nasser Al-Khelaïfi a décidé de rallier les troupes. Ce vendredi, le dirigeant qatari a invité tous les salariés du PSG à se déplacer du côté de Budapest où aura lieu le 30 mai prochain la grande finale face à Arsenal.

Les salariés du PSG invités à Budapest « Chères collègues, chers collègues, Mercredi soir, le Paris Saint-Germain s’est qualifié pour une deuxième finale consécutive de la Ligue des Champions. Ce résultat historique récompense le travail, l’exigence et l’engagement de toutes celles et ceux qui contribuent chaque jour à faire grandir le Paris Saint-Germain. Cette qualification est une immense fierté pour notre Club, mais il nous reste encore une dernière étape à franchir ensemble à Budapest. Plus que jamais, elle exigera de nous une concentration totale, une détermination sans faille et une unité absolue. Les grands rendez-vous européens se construisent toujours collectivement. À Budapest, notre équipe portera bien plus que nos couleurs : elle portera l’énergie, l’engagement et la passion de toute la famille Paris Saint-Germain. Chaque département, chaque métier, chaque collaborateur participe à cette dynamique collective et à l’ambition qui anime notre Club au quotidien », indique notamment Nasser Al-Khelaïfi dans son message.