Vente OM : McCourt a vendu la mèche pour son départ ? L’étonnante annonce sur RMC

Axel Cornic

L’été 2026 sera celui de la renaissance pour l’Olympique de Marseille, qui doit faire peau neuve après les départs de Roberto De Zerbi, Pablo Longoria et celui annoncé de Medhi Benatia. Mais le propriétaire Frank McCourt voit plus large, puisqu’il a récemment annoncé rechercher des nouveaux investisseurs pour l’aider à relancer le club marseillais.

Depuis 2016 et le rachat de Frank McCourt à Margarita Louis-Dreyfus, la question d’une nouvelle vente revient régulièrement. Certains ont même parlé d’une possible arrivée d’un fonds d’investissement saoudien pour rivaliser le PSG des Qataris, mais cette option a toujours été démentie. Car c’est un autre objectif qui semble être visé par l’actuel propriétaire de l’OM...

«Tout le monde sait les liens que j'ai avec lui» : Un ami proche de Daniel Riolo va débarquer à l'OM ? https://t.co/agzJud9zCS — le10sport (@le10sport) March 31, 2026

McCourt annonce chercher des nouveaux investisseurs Dans un long entretien accordé au Journal du Dimanche tout récemment, McCourt a en effet expliqué rechercher des nouveaux investisseurs pour l’aider à l’OM. « Je pense que c'est le moment d'entamer ce processus parce que je veux vraiment que Marseille passe au niveau supérieur » a expliqué l’homme d’affaires étasunien. « Je suis très fier de ce que nous avons accompli et du respect que nous avons gagné dans le monde du football. Le niveau supérieur, et, espérons-le, le plus haut niveau, nécessitera des investissements supplémentaires ».