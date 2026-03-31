«Greenwood ne l’apprécie pas du tout» : Malaise confirmé à l’OM !

Pierrick Levallet

Joueur clé de l’OM depuis son arrivée, Mason Greenwood est connu pour son caractère assez fort. Le comportement de l’attaquant de 24 ans a plusieurs fois été pointé du doigt. En interne, un malaise se serait d’ailleurs installé entre l’Anglais et un dirigeant. Et la tendance semble se confirmer sur la Canebière.

S’il est considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’OM depuis son arrivée en 2024, Mason Greenwood n’est pas parfait pour autant. Le comportement de l’ancien de Manchester United sur le terrain comme en-dehors a plusieurs fois été pointé du doigt, notamment lorsque le club phocéen a traversé sa période de crise cette saison. L’Anglais est d’ailleurs réputé pour avoir un caractère assez fort. Un certain malaise se serait notamment installé avec un dirigeant.

Mercato - OM : Le transfert de Greenwood est relancé à cause de son comportement ! https://t.co/rlrS4h2NrZ — le10sport (@le10sport) March 27, 2026

Mason Greenwood n’entretient pas une bonne relation avec un dirigeant de l’OM En effet, Mason Greenwood n’entretiendrait pas vraiment de bons rapports avec Medhi Benatia. Et Pierre Ménès a confirmé la chose sur sa chaîne YouTube. « Il y a des joueurs qui sont venus pour De Zerbi et qui vont se carapater au pas de charge en fin de saison. Je pense à des joueurs comme Greenwood, qui n’apprécie pas du tout Benatia. Est-ce que le fait qu’il parte va inciter Greenwood à rester un an de plus ? Je ne sais pas » a confié l’ancien chroniqueur de Canal + sur Pierrot Le Foot.