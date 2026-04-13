Vente OM : Frank McCourt a trouvé le plan parfait !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Les grandes manœuvres sont lancées au sein de l'organigramme de l'OM et de tels changements relancent évidemment les rumeurs concernant la vente du club. Malgré les démentis de l'homme d'affaires américain, certains observateurs pensent que le plan parfait a été trouvé.

Cela fait plusieurs années que les rumeurs concernant la vente de l'OM se multiplient. Et pourtant, Frank McCourt ne cesse de démentir, affirmant son intention de rester encore longtemps à Marseille. Cependant, la récente nomination de Stéphane Richard au poste de président ne manque pas de faire parler. Et pour cause, pour Gilles Verdez, ce choix vise clairement à assainir le club afin de le vendre.

🚨💣 OFFICIAL! Frank McCourt 🇺🇸 has announced Stéphane Richard (ex-Orange) as the new President of OM 👔💙🤍



The start of a new era 🆕



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Stéphane Richard, l'homme parfait pour vendre l'OM ? « C’est un pied de nez à toute l’équipe précédente. C’est pour ça que Stéphane Richard a été nommé. C’est une manière pour McCourt d’arrêter le délire de tous les gens qui étaient là qui ont fait n’importe quoi du club. Stéphane Richard ne sera pas charismatique, il ne va pas révolutionner Marseille. Mais il va assainir et apaiser tout ça. Il est très bon en stratégie. Ce n’est pas un hasard si sa nomination a fuité à La Provence. L’OM l’a donné à La Provence pour calmer le jeu, pour se réconcilier avec la presse locale », confie-t-il au micro de RTL.