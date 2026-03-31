«Un grand supporter du PSG» plutôt que Mohamed Bouhafsi ? L’annonce de Pierre Ménès pour le prochain président de l’OM

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alban Juster n’ayant été nommé que président par intérim de l’OM, on se demande qui récupérera ce poste dans les mois à venir. Au cours des dernières heures, on a beaucoup parlé d’une arrivée de Mohamed Bouhafsi. Alors que d’autres noms peuvent être évoqués, Pierre Ménès s’est prononcé sur l’un d’entre eux.

A quoi ressemblera l’OM de la saison prochaine ? Dans les mois à venir, il va y avoir de nombreux changements à Marseille et pas seulement au sein de l’effectif olympien. En effet, les interrogations concernent également différents postes. Habib Beye sera-t-il toujours l’entraîneur ? Qui viendra remplacer Medhi Benatia dont le futur départ a été confirmé par Frank McCourt ? Le propriétaire de l’OM va également devoir se trouver un nouveau président alors qu’Alban Juster assure actuellement l’intérim après le départ de Pablo Longoria.

Mohamed Bouhafsi futur président de l’OM ? La balle perdue pour Daniel Riolo https://t.co/TSb0YJTk52 — le10sport (@le10sport) March 31, 2026

Bouhafsi futur président de l’OM ? A propos du prochain président de l’OM, Daniel Riolo a été à l’origine d’une bombe ces dernières heures. En effet, lors de l’After Foot, il a fait savoir que le nom de Mohamed Bouhafsi revenait énormément pour occuper ce poste : « C’est celui d’un journaliste que vous connaissez super bien, ça va peut-être vous surprendre, c’est celui de Mohamed Bouhafsi. Un profil que, moi, je trouve excellent pour ce poste. D’un point de vue du sport, de la politique ou de la société marseillaise, il coche toutes les cases. Il connaît Frank McCourt, il connaissait Medhi Benatia, il connaît aussi Habib Beye s’il doit rester. Les joueurs, les agents. Son carnet d’adresse et ses réseaux sont très importants. Il n’a pas d’expérience pour diriger un club de foot, mais comme Michel Denisot, Jean-Michel Aulas ou Charles Biétry n’en avait pas. La seule case qu’il n’a pas, c’est l’expérience ».