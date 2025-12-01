PSG : «Je n’y crois pas», l’énorme coup qui va échapper à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En quête de son premier trophée depuis 2012, l’OM est toujours dans la course au titre de champion de France et compte deux points de retard sur le premier, le RC Lens. Mais pour Emmanuel Petit il n’y aura pas de course au titre cette saison. Le champion du monde 1998 ne croit pas aux chances de Marseille et estime que le PSG finira par reprendre sa place tout en haut du classement.

Après Montpellier en 2012, l’AS Monaco en 2017 et le LOSC en 2021, aura-t-on droit à un autre champion de France que le PSG cette saison ? Depuis le rachat par le Qatar en 2011, le club de la capitale n’a laissé passer le titre que trois fois et est actuellement deuxième au classement, avec un point de retard sur le RC Lens, premier, et un d’avance sur l’OM, troisième.

« Je n'y crois pas pour l'OM » Mais l’OM a-t-il réellement ses chances dans la course au titre avec le PSG ? « Non, je n'y crois pas », a répondu Emmanuel Petit auprès de MadeInFOOT. « Parce que le Paris Saint-Germain est en mode diesel depuis le début de saison. On a le sentiment qu'ils sont plus focalisés sur la Ligue des champions. Il sait très bien qu'il a une marge incroyable avec les autres équipes en Ligue 1. Là, il laisse perdurer le suspense et c'est bien pour l'intérêt de la Ligue 1. Mais je n'y crois pas pour l'OM, parce qu'à partir du moment où les choses vont devenir vraiment sérieuses, le PSG sera en mesure d'accélérer, à moins qu'il y ait jusqu'à la fin de saison des problèmes dans la gestion de l'effectif à cause des blessures. »