OM : Jean-Pierre Papin clashe un joueur marseillais, «pourquoi il vient parler ?»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L’OM traverse actuellement une période relativement compliquée sur le plan sportif, et certains joueurs se montrent particulièrement agacés à l’image de Facundo Medina qui a poussé un gros coup de gueule cette semaine en interview. Une sortie médiatique qui n’a pas du tout été du goût de Jean-Pierre Papin, qui a taclé le défenseur argentin de l’OM.

C’est un fait, l’OM doit impérativement se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des Champions pour éviter une catastrophe sur le plan économique, et l’affaire ne semble pas forcément bien embarquée. Le club phocéen reste sur une défaite sur la pelouse du FC Lorient le week-end dernier (2-0) et devra donc batailler jusqu’au bout pour valider son ticket pour la C1, et la situation actuelle a fait bondir Facundo Medina, le défenseur central argentin de l’OM.

OM : Habib Beye répond à l'interview polémique de Facundo Medina ! https://t.co/oPocG4hc38 — le10sport (@le10sport) April 24, 2026

Le coup de gueule de Medina Interrogé sur RMC mercredi, Medina a critiqué l’état d’esprit actuel du vestiaire de l’OM : « On peut parler de tactique ou de tout ce que vous voulez, mais ce sont nous les joueurs qui sommes sur le terrain. Et en ce moment, on est naze. Avec tout le respect qu'on a pour Lorient, qui est une très belle équipe, on a normalement les joueurs pour battre cette équipe. Mais c'est une question d'envie. Je ne sais pas si c'est une question de génération ou quoi... », a lâché l’ancien joueur du RC Lens. Une intervention qui n’a pas apprécié Jean-Pierre Papin, ancien joueur emblématique de l’OM.