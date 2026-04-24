Adrien Rabiot viré : «Tu ne peux pas te passer de lui», l’autre solution qui aurait pu tout changer pour l’OM ?

Pierrick Levallet

La saison de l’OM ressemble à des montagnes russes. Le club phocéen a connu des hauts avant que tout ne s’effondre à l’hiver. Pour certains, l’origine des problèmes réside dans le départ d’Adrien Rabiot, poussé vers la sortie après une bagarre avec Jonathan Rowe. Dans l’After Foot, Kevin Diaz estime même qu’une autre solution pouvait être envisagée, et celle-ci aurait pu tout changer.

L’OM a connu une saison 2025-2026 plutôt délicate. Alors que celle-ci n’est pas terminée, le club phocéen a déjà connu plusieurs hauts et bas. Ces dernières semaines, rien ne va plus au sein de la formation marseillaise. Medhi Benatia a vidé son sac après la défaite face au FC Lorient, suivi par Facundo Medina quelques jours plus tard. Pour certains, l’origine des maux olympiens tient dans le départ d’Adrien Rabiot, poussé vers la sortie après sa bagarre avec Jonathan Rowe en début de saison. Kevin Diaz estime notamment qu’une autre solution pouvait être envisagée.

«Si un joueur se dit que ce sera mieux sans lui...» : Le vestiaire de l'OM a définitivement lâché Habib Beye ? https://t.co/4IdaYYoSZH — le10sport (@le10sport) April 24, 2026

«Tu pouvais le sanctionner, pour marquer le coup» « Le club, la direction, pour moi, ils ont géré, peu importe sa maman ou pas, ses conseillers ou pas, vous voyez de qui je veux parler, pour moi il fallait tout faire pour garder Rabiot. Tu ne peux pas te passer de Rabiot à l’OM. Et même s’il y a eu un dérapage, tu pouvais le sanctionner, pour marquer le coup, ce que ça représente. Il n’y a pas de raison économique avec un tel joueur. Le gars c’est grâce à lui que tu en est là. Même Rowe, vu ce qu’il fait à Bologne, je pense qu’il fallait le garder si c’était pour recruter Traoré ou d’autres » a expliqué le consultant dans l’After Foot sur RMC.