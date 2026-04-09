OM - Habib Beye : La situation qui peut être «catastrophique» pour le reste de sa carrière

A 48 ans, Habib Beye n’en est qu’au début de sa carrière d’entraîneur, mais voilà qu’il est déjà sur le banc de l’OM. Arrivé en cours de saison à Marseille, le Sénégalais a une énorme pression sur les épaules. A tel point d’ailleurs que les prochaines semaines pourraient être décisives pour la suite de la carrière d’entraîneur d’Habib Beye. Explications.
Après avoir débuté sa carrière d’entraîneur sur le banc du Red Star, Habib Beye a ensuite atterri sur le banc du Stade Rennais pour se retrouver aujourd’hui sur celui de l’OM. A la recherche d'un remplaçant à Roberto De Zerbi en cours de saison, le club phocéen a donc jeté son dévolu sur le Sénégalais, qui connait bien la saison pour avoir joué au sein du club phocéen au cours de sa carrière de joueur. Beye a donc pris les commandes de l’OM, mais voilà que ses résultats à Marseille pourraient bien entacher son CV pour un long moment.
« S’il finit derrière Rennes… »
Dirigé par Habib Beye, l'OM se classe aujourd’hui à la 4ème place de la Ligue 1. Pour le club phocéen, se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions est aujourd’hui la priorité. Le Sénégalais a tout intérêt à terminer le plus haut possible, mais aussi devant le Stade Rennais, son ancien club aujourd’hui dirigé par Franck Haise et qui occupe la 7ème place à deux points de l’OM. Si cela n’était pas le cas, ça pourrait être terrible pour Habib Beye comme l’a expliqué Loïc Tanzi sur le plateau de L’Equipe de Greg : « S’il finit derrière Rennes, c’est catastrophique pour sa carrière. Forcément, on se dira que Beye a fait moins bien à Marseille et que Haise a fait mieux que lui à Rennes derrière ».
Habib Beye, « un échec » à l’OM
Par ailleurs, le journaliste ne s’est pas montré très tendre à propos d’Habib Beye et son bilan à l’OM jusqu’à présent. « Je pense que c'est un échec cette saison. Il est venu pour sécuriser cette 3ème place. Aujourd’hui c’est compliqué. Et il est venu pour gagner la Coupe de France, il ne la gagnera pas. J’acte donc déjà un échec ? La Coupe de France, c’était un objectif prioritaire. La Coupe de France, c’est un échec, c’est fini, on l’oublie. Il est vécu pour sécuriser la 3ème place et aujourd’hui, il est plus près d’être 4ème ou 5ème que 3ème. Mais même si tu finis 3ème, la saison est un échec. Ce que Beye aura apporté l’OM cette saison, ce sera un échec », a-t-il notamment pu dire.