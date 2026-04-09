OM - Habib Beye : La situation qui peut être «catastrophique» pour le reste de sa carrière

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 48 ans, Habib Beye n’en est qu’au début de sa carrière d’entraîneur, mais voilà qu’il est déjà sur le banc de l’OM. Arrivé en cours de saison à Marseille, le Sénégalais a une énorme pression sur les épaules. A tel point d’ailleurs que les prochaines semaines pourraient être décisives pour la suite de la carrière d’entraîneur d’Habib Beye. Explications.

Après avoir débuté sa carrière d’entraîneur sur le banc du Red Star, Habib Beye a ensuite atterri sur le banc du Stade Rennais pour se retrouver aujourd’hui sur celui de l’OM. A la recherche d'un remplaçant à Roberto De Zerbi en cours de saison, le club phocéen a donc jeté son dévolu sur le Sénégalais, qui connait bien la saison pour avoir joué au sein du club phocéen au cours de sa carrière de joueur. Beye a donc pris les commandes de l’OM, mais voilà que ses résultats à Marseille pourraient bien entacher son CV pour un long moment.

Mercato - OM : Le transfert de Mason Greenwood déjà validé à Marseille ? https://t.co/okcInFY7l6 — le10sport (@le10sport) April 8, 2026

« S’il finit derrière Rennes… » Dirigé par Habib Beye, l'OM se classe aujourd’hui à la 4ème place de la Ligue 1. Pour le club phocéen, se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions est aujourd’hui la priorité. Le Sénégalais a tout intérêt à terminer le plus haut possible, mais aussi devant le Stade Rennais, son ancien club aujourd’hui dirigé par Franck Haise et qui occupe la 7ème place à deux points de l’OM. Si cela n’était pas le cas, ça pourrait être terrible pour Habib Beye comme l’a expliqué Loïc Tanzi sur le plateau de L’Equipe de Greg : « S’il finit derrière Rennes, c’est catastrophique pour sa carrière. Forcément, on se dira que Beye a fait moins bien à Marseille et que Haise a fait mieux que lui à Rennes derrière ».