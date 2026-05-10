Nouveau directeur sportif à l’OM, la piste qui n’emballe pas du tout Benatia

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors que l'OM approche à grands pas de la fin de la saison, le bilan n'est bien sûr pas à la hauteur des espérances. Le club de la cité phocéenne est en train de se reconstruire pour la prochaine saison et pour cela, un nouveau directeur sportif arrive. Ces derniers jours, de nombreuses pistes ont été étudiées et il y en a un qui n'emballe pas vraiment Medhi Benatia.

En février dernier, Medhi Benatia a décidé de démissionner de l'OM. Au vu de la situation critique, il a accepté de rester en poste jusqu'à la fin de la saison. Mais les choses ne se sont pas vraiment arrangées depuis puisque l'OM est passé à côté de son objectif de la saison en Ligue 1. Avant de partir, il veut boucler le dossier concernant son remplaçant et la piste menant à son bras droit ne semble pas lui convenir.

Medhi Benatia pas convaincu par son bras droit Très impliqué dans le projet marseillais, Medhi Benatia pourrait rester assez proche de l'OM alors que son départ est prévu pour bientôt. L'ancien joueur du club est sur le point de boucler la signature de son remplaçant au poste de directeur sportif. D'après L'Equipe, la piste de Grégory Lorenzi, sur le départ à Brest, est beaucoup plus séduisante que celle de Federico Balzaretti, son bras droit, arrivé de l'AS Rome en novembre 2025.