Mercato - OM : Habib Beye, le nouvel indice qui confirme son prochain départ ?

Axel Cornic

Arrivé en cours de saison pour remplacer Roberto De Zerbi, Habib Beye ne sait pas vraiment de quoi son avenir sera fait. Son contrat le lie à l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2027, mais personne ne sait s’il sera encore là la saison prochaine. Pas même lui, puisque son entourage aurait déjà commencé à tâter le terrain sur le marché, afin de lui trouver un nouveau poste.

L’été 2026 pourrait bien être le plus important de l’histoire récente marseillaise. Avec les départs de Pablo Longoria, Roberto De Zerbi et celui déjà annoncé de Medhi Benatia, le propriétaire Frank McCourt devra tout reconstruire. Un premier pas important a été fait avec la nomination du nouveau président Stéphane Richard, mais il reste encore beaucoup de travail à l'OM.

«Ça ne va rien régler» : Un joueur de l'OM recadre Medhi Benatia après son coup de gueule ! https://t.co/br1hZntwGU — le10sport (@le10sport) April 27, 2026

« Je suis convaincu, j’ai signé un an et demi » Mais qu’en sera-t-il de l’entraineur ? Car le vent semble tourner pour Habib Beye, qui n’a pas vraiment convaincu depuis son arrivée. Interrogé sur son avenir début avril, il semblait avoir une position assez claire. « Je suis convaincu, j’ai signé un an et demi. Je n’ai rien volé, on me l’a donné. Je le mérite. Les gens qui se questionnent sur la longueur ou la qualité de mon contrat... Tout ce que j’ai aujourd’hui, je le mérite et je suis très content d’être sous contrat jusqu’en 2027 » avait déclaré le coach de l’OM.