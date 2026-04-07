L’OM lâché par «un joueur de classe mondiale» : La catastrophe a bien eu lieu…

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dimanche soir, l’OM a perdu gros en s’inclinant sur la pelouse de l’AS Monaco (1-2). Une rencontre marquée par une absence majeure qui aura coûté très cher aux Marseillais comme ce fut annoncé avant le match.

Suspendu après avoir écopé d'un carton jaune contre le LOSC, Mason Greenwood a donc laissé ses partenaires se rendre sans lui à Monaco pour l'un des chocs de cette fin de saison. Une absence préjudiciable compte tenu de l'importance de l'Anglais à l'OM. D'ailleurs, avant la rencontre, Grégory Schneider prédisait une sale soirée aux Marseillais.

Une seconde période encore bien laborieuse pour l’OM qui se fait mener malgré quelques timides intentions.



Le constat est cinglant, c'est stérile.

Le jeu offensif est haché, sans aucune créativité ni lucidité dans la zone de vérité.



L'absence de Greenwood est une plaie… pic.twitter.com/nEla4QJOzt — La Minute OM (@LaMinuteOM_) April 5, 2026

L'absence de Greenwood coûte cher à l'OM « Pour moi, sans Greenwood, tu enlèves 50% de la dangerosité de l’équipe. C’est dix joueurs plus lui. Ça fait un an et demi que ça dure, on a fini par comprendre comment ça marchait. Pour eux, sans lui, c’est un désert. Je n’ai aucun doute qu’ils ont des joueurs de qualité comme Aubameyang. Mais Greenwood, c’est classe mondiale. Quand j’avais vu Adi Hütter, l’ex-entraîneur de Monaco l’année dernière, je lui avais demandé quel était le joueur le plus fort du championnat hors PSG et il m’avait répondu Greenwood sans hésiter. En plus, comme Marseille est une équipe qui a toujours été en souffrance dans le jeu, même sous De Zerbi avec le "Derbi Ball" c’est toujours lui qui débloquait les situations », confiait-il au micro de La Chaîne L’EQUIPE.