L’OM lâché par «un joueur de classe mondiale» : La catastrophe a bien eu lieu…

Dimanche soir, l’OM a perdu gros en s’inclinant sur la pelouse de l’AS Monaco (1-2). Une rencontre marquée par une absence majeure qui aura coûté très cher aux Marseillais comme ce fut annoncé avant le match.
Suspendu après avoir écopé d'un carton jaune contre le LOSC, Mason Greenwood a donc laissé ses partenaires se rendre sans lui à Monaco pour l'un des chocs de cette fin de saison. Une absence préjudiciable compte tenu de l'importance de l'Anglais à l'OM. D'ailleurs, avant la rencontre, Grégory Schneider prédisait une sale soirée aux Marseillais.
L'absence de Greenwood coûte cher à l'OM
« Pour moi, sans Greenwood, tu enlèves 50% de la dangerosité de l’équipe. C’est dix joueurs plus lui. Ça fait un an et demi que ça dure, on a fini par comprendre comment ça marchait. Pour eux, sans lui, c’est un désert. Je n’ai aucun doute qu’ils ont des joueurs de qualité comme Aubameyang. Mais Greenwood, c’est classe mondiale. Quand j’avais vu Adi Hütter, l’ex-entraîneur de Monaco l’année dernière, je lui avais demandé quel était le joueur le plus fort du championnat hors PSG et il m’avait répondu Greenwood sans hésiter. En plus, comme Marseille est une équipe qui a toujours été en souffrance dans le jeu, même sous De Zerbi avec le "Derbi Ball" c’est toujours lui qui débloquait les situations », confiait-il au micro de La Chaîne L’EQUIPE.
«Sans Greenwood, tu enlèves 50% de la dangerosité de l’équipe»
Et l’analyse de Grégory Schneider s’est confirmée dimanche soir puisque l’OM s’est incliné sur la pelouse de Monaco (1-2). Les Marseillais n’ont clairement pas démérité mais sans leur meilleur buteur, le manque d’efficacité a fait défaut aux joueur d’Habib Beye qui laissent échapper des points précieux dans la course au podium. Buteur et auteur d’une solide prestation, Amine Gouiri n’aura pas réussi à lui seul à faire oublier Mason Greenwood, qui devrait être de retour le week-end pour la venue du FC Metz au stade Velodrome.