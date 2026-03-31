L’OM cherche son prochain président : Après Bouhafsi, un nouveau candidat révélé dans la presse

Victime de l’énorme crise qui a frappé l’Olympique de Marseille cet hiver, Pablo Longoria n’est plus président. Alban Juster a débarqué pour le remplacer au pied levé, mais il ne semble être qu’une solution d’intérim, puisque le propriétaire Frank McCourt cherche activement un nouvel homme de confiance pour diriger le club phocéen.
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Le casting est lancé à Marseille. Pilier central de tout le projet depuis 2021, Pablo Longoria a quitté l’OM récemment et laisse un grand vide, qu’il faudra combler au plus vite. Et ça tombe bien, puisque le propriétaire du club semble avoir un plan bien précis...
« La personne doit aussi être un manager d'envergure, expérimenté »
Dans un long entretien accordé tout récemment au Journal du Dimanche, Frank McCourt a en effet expliqué qu’il souhaite trouver un nouveau président avant la fin de la saison, donnant un profil assez précis. « Le processus est en effet enclenché. Ma préférence va à quelqu'un qui connaît bien la France et Marseille car je pense qu'il est crucial de comprendre la culture du club » a expliqué le propriétaire de l’OM. « La personne doit aussi être un manager d'envergure, expérimenté. J'espère qu'on aura l'occasion d'annoncer le nouveau président avant la fin de la saison ».
Richard Teyssier, un ancien de Puma
Plusieurs noms sont déjà sortis ces dernières heures pour succéder à Pablo Longoria, dont celui du journaliste Mohamed Bouhafsi. Mais il en sort un nouveau par jour et ce mardi, Foot Mercato nous apprend que l‘OM regarderait également du côté de Richard Teyssier. Il possède une expérience nationale et internationale assez conséquente, puisqu’il a été vice-président de la marque Puma jusqu’à très récemment, après l’avoir rejointe en 2010. Il a également été président de la filiale française de Mars. Et il connait très bien le contexte marseillais, puisqu’il avait lancé un grand plan marketing avec le club phocéen en 2018, lors du nouvel accord avec l’équipementier.