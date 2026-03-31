L’OM cherche son prochain président : Après Bouhafsi, un nouveau candidat révélé dans la presse

Axel Cornic

Victime de l’énorme crise qui a frappé l’Olympique de Marseille cet hiver, Pablo Longoria n’est plus président. Alban Juster a débarqué pour le remplacer au pied levé, mais il ne semble être qu’une solution d’intérim, puisque le propriétaire Frank McCourt cherche activement un nouvel homme de confiance pour diriger le club phocéen.

Intertitre 1 Le casting est lancé à Marseille. Pilier central de tout le projet depuis 2021, Pablo Longoria a quitté l’OM récemment et laisse un grand vide, qu’il faudra combler au plus vite. Et ça tombe bien, puisque le propriétaire du club semble avoir un plan bien précis...

L’OM l’a viré, Adrien Rabiot se lâche des mois après : «Ça ne méritait pas tout ça» https://t.co/UlaHxYXww5 — le10sport (@le10sport) March 31, 2026

« La personne doit aussi être un manager d'envergure, expérimenté » Dans un long entretien accordé tout récemment au Journal du Dimanche, Frank McCourt a en effet expliqué qu’il souhaite trouver un nouveau président avant la fin de la saison, donnant un profil assez précis. « Le processus est en effet enclenché. Ma préférence va à quelqu'un qui connaît bien la France et Marseille car je pense qu'il est crucial de comprendre la culture du club » a expliqué le propriétaire de l’OM. « La personne doit aussi être un manager d'envergure, expérimenté. J'espère qu'on aura l'occasion d'annoncer le nouveau président avant la fin de la saison ».