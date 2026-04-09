L'OM annonce un problème avec Greenwood !

Amadou Diawara

Suspendu et blessé, Mason Greenwood n'a pas été convoqué par Habib Beye pour affronter l'AS Monaco dimanche. Et l'OM a malheureusement perdu contre le club du Rocher. Présent en conférence de presse ce jeudi après-midi, le coach sénégalais a annoncé le retour de son numéro 10 pour la prochaine journée de Ligue 1. Toutefois, Mason Greenwood a un problème.

Pour le compte de la 28ème journée de Ligue 1, l'OM de Frank McCourt s'est frotté à l'AS Monaco au Stade Louis II. Toutefois, les hommes d'Habib Beye se sont inclinés dans le derby de la Côte d'Azur (2-1). Blessé et suspendu, Mason Greenwood a manqué à l'OM dimanche soir. Du moins, c'est ce qu'a affirmé Igor Paixao, présent en conférence de presse ce jeudi après-midi.

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«Il va mieux, mais il a toujours une douleur» « L'absence de Mason Greenwood contre l'AS Monaco ? C'est une pièce fondamentale de l'équipe. C'est un grand buteur, il nous a manqué. Le coach a mis la meilleure équipe contre Monaco. Cela a une certaine influence pour nous. Mais il faut donner le meilleur quand on est sur le terrain. On doit être plus efficaces devant », a confié Igor Paixao, le numéro 14 de l'OM.