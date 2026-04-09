L'OM annonce un problème avec Greenwood !

Suspendu et blessé, Mason Greenwood n'a pas été convoqué par Habib Beye pour affronter l'AS Monaco dimanche. Et l'OM a malheureusement perdu contre le club du Rocher. Présent en conférence de presse ce jeudi après-midi, le coach sénégalais a annoncé le retour de son numéro 10 pour la prochaine journée de Ligue 1. Toutefois, Mason Greenwood a un problème.
Pour le compte de la 28ème journée de Ligue 1, l'OM de Frank McCourt s'est frotté à l'AS Monaco au Stade Louis II. Toutefois, les hommes d'Habib Beye se sont inclinés dans le derby de la Côte d'Azur (2-1). Blessé et suspendu, Mason Greenwood a manqué à l'OM dimanche soir. Du moins, c'est ce qu'a affirmé Igor Paixao, présent en conférence de presse ce jeudi après-midi.
«Il va mieux, mais il a toujours une douleur»
« L'absence de Mason Greenwood contre l'AS Monaco ? C'est une pièce fondamentale de l'équipe. C'est un grand buteur, il nous a manqué. Le coach a mis la meilleure équipe contre Monaco. Cela a une certaine influence pour nous. Mais il faut donner le meilleur quand on est sur le terrain. On doit être plus efficaces devant », a confié Igor Paixao, le numéro 14 de l'OM.
«C'est bien de l'avoir avec nous sur ce match»
Dans la foulée, Habib Beye a donné des nouvelles de Mason Greenwood. S'il va pouvoir tenir son rang contre le FC Metz ce vendredi soir, le numéro 10 de l'OM est encore gêné par sa blessure. « Il va mieux, mais il a toujours une douleur. Il a pris un vrai contact contre Lille. C'est un joueur de qualité. Pour le manque, c'est un joueur qui aurait pu nous apporter contre Monaco. Mason revient dans le groupe, c'est une solution et il peut débloquer des situations. C'est bien de l'avoir avec nous sur ce match », a révélé Habib Beye, l'entraineur de l'OM, en conférence de presse d'avant-match.