L'OM a choisi Habib Beye : «L'idée du démon» qui fait réagir Pierre Ménès

Pierrick Levallet

La crise de cet hiver a fait des dégâts à l’OM. Celle-ci a notamment précipité le départ de Roberto De Zerbi. Le club phocéen s’est alors tourné vers Habib Beye pour le remplacer. Le coach de 48 ans n’a toutefois pas su atteindre les objectifs qui lui étaient fixés à son arrivée. Pierre Ménès a d’ailleurs qualifié le choix marseillais « d’idée du démon ».

Cet hiver, une grave crise a sévi à l’OM. Et celle-ci a fait des dégâts, puisqu’elle a notamment précipité le départ de Roberto De Zerbi. Le club phocéen a donc été contraint de se trouver un nouvel entraîneur en février. La direction marseillaise s’est alors tournée vers Habib Beye, qui avait pour mission de remporter la Coupe de France et d’aider l’équipe à terminer troisième de Ligue 1. Seulement, le coach de 48 ans n’a pas atteint les objectifs qui lui étaient fixés. Pierre Ménès n’a toutefois pas été surpris par cet échec.

«C’était impossible que ça marche» « J’ai juste trouvé que c’était une idée du démon de confier à un entraîneur, qui s’était planté avec son groupe à Rennes, la gestion du groupe à Marseille qui est par définition bien plus dur que Rennes. C’était pour moi d’une telle logique que c’était impossible que ça marche que je ne suis pas surpris » a expliqué l’ancien chroniqueur de Canal+ sur sa chaîne YouTube Pierrot Le Foot.