«Le club va payer», Greenwood se fait tacler sur son contrat avec l’OM !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Mason Greenwood a une nouvelle fois fait grincer des dents en raison de sa nonchalance et de sa performance ratée avec l'OM samedi sur la pelouse du FC Nantes. Les supporters ainsi que certains consultants se lâchent et ne manquent pas de tacler l'attaquant anglais de l'OM, dont le rendement est jugé nettement insuffisant par rapport à son contrat.

L'OM continue de sombrer en cette fin de saison, et les hommes d'Habib Beye ont lourdement chuté samedi en Ligue 1 sur la pelouse du FC Nantes (3-0). C'est désormais officiel, le club phocéen ne peut plus se qualifier directement pour la prochaine Ligue des Champions, et certains cadre tels que Mason Greenwood font l'objet de nombreuses critiques. L'attaquant anglais de l'OM était encore en deçà de son niveau de jeu habituel durant ce match, et les consultants de La Chaine L'EQUIPE n'ont pas manqué de tacler Greenwood.

« Jusqu’au dernier match, le club va payer » Ludovic Obraniak estime que Mason Greenwood a tout simplement manqué de respect à l'OM avec ce genre de performance à Nantes, lui rappelant au passage qu'il avait pourtant signé un contrat très attrayant avec le club : « Je ne lui demande pas d’être un leader, juste de respecter le maillot qu’il porte et l’institution dans laquelle il joue. C’est juste ça. Et d’aller au bout de ton truc. Quand t’as signé un contrat, le club, lui, continue à payer les joueurs jusqu’au bout. Jusqu’au dernier match, le club va payer », s'agace Obraniak.