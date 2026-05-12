Habib Beye - Mason Greenwood : Un clash inventé de toute pièce pour nuire à l’OM ?

Suite aux nombreuses rumeurs parues ces derniers jours au sujet de vives tensions entre Habib Beye et Mason Greenwood en interne, l'entraîneur de l'OM s'est très longuement exprimé sur le sujet dimanche soir. Et il nie tout malaise avec avec son attaquant, estimant que tout cela relevait d'une pure invention de la part des journalistes.
Buteur avec l'OM sur la pelouse du Havre dimanche soir en championnat (victoire 1-0), Mason Greenwood est tout de suite allé fêté cela sur le bord du terrain avec Habib Beye, répondant ainsi aux rumeurs qui faisaient état d'un gros clash entre les deux hommes ces derniers jours en interne : « C’était important, il ne faut pas croire tout ce qui sort dans les médias, Habib est un bon gars, j’ai confiance en lui et lui a confiance en moi », a d'ailleurs rajouté Greenwood après le match au micro de Ligue 1 +. Et de son côté, Habib Beye s'est beaucoup plus étendu afin de nier toutes les tensions évoquées dans la presse avec le numéro 10 de l'OM.
« Quand je vois les mensonges racontés à mon sujet... »
« Il n’y a rien à expliquer… L’image est belle parce qu’elle est peut-être nécessaire de la part de Mason avec tout ce qui s’est dit… Quand je vois les mensonges racontés à mon sujet et au sujet de certains de mes joueurs, que j’entends que j’ai eu un clash, que j’ai arrêté l’entraînement à cause de Mason Greenwood, c’est ça qui me désole aujourd’hui dans le métier, où plus rien n’est vérifié. C’est la course à la mauvaise info et au mensonge. C’est symbolique ce qu’a fait Mason, je le remercie pour ça, il n’avait pas à le faire. C’est quelqu’un avec qui j’ai une très, très bonne relation, que je respecte énormément en tant que joueur. Ce soir il s’est donné, il est récompensé, l’équipe est récompensée, et c’est le plus important », a lâché dans un premier temps Habib Beye, qui affirme donc que ce clash avec Mason Greenwood a été monté de toute pièce pour nuire à l'OM.
« La course à la mauvaise info et au mensonge »
« Il y a écrit Habib Beye a eu un problème avec Mason Greenwood. On entre dans la course à l’info, à la mauvaise info et au mensonge. Rien n’est vérifié. Quand je parle de déontologie journalistique… il faut vérifier les informations. Ce que fait Mason ce soir… Quand l’info est sortie, il est venu dans mon bureau pour savoir si je l’avais vue passer. "Est-ce que vous voulez que je fasse ou dise quelque chose ?" "Non Mason, ça ne sert à rien…" Tout cela n’est pas écrit contre l’OM, mais contre Habib Beye, la personne Habib Beye et non plus l’entraîneur de l’OM. C’est ce qui me désole aujourd’hui. J’estime être assez ouvert et j’aimerais que tout ce qui sort sur moi, mon groupe, soit vérifié. Si c’est vrai, je n’aurais aucun problème à l’assumer. Cela me dérange quand ce sont des mensonges qui sont posés là pour nuire à je ne sais pas qui… sans doute moi », a insisté l'entraîneur de l'OM. Le message est passé...