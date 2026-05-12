Habib Beye - Mason Greenwood : Un clash inventé de toute pièce pour nuire à l’OM ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Suite aux nombreuses rumeurs parues ces derniers jours au sujet de vives tensions entre Habib Beye et Mason Greenwood en interne, l'entraîneur de l'OM s'est très longuement exprimé sur le sujet dimanche soir. Et il nie tout malaise avec avec son attaquant, estimant que tout cela relevait d'une pure invention de la part des journalistes.

Buteur avec l'OM sur la pelouse du Havre dimanche soir en championnat (victoire 1-0), Mason Greenwood est tout de suite allé fêté cela sur le bord du terrain avec Habib Beye, répondant ainsi aux rumeurs qui faisaient état d'un gros clash entre les deux hommes ces derniers jours en interne : « C’était important, il ne faut pas croire tout ce qui sort dans les médias, Habib est un bon gars, j’ai confiance en lui et lui a confiance en moi », a d'ailleurs rajouté Greenwood après le match au micro de Ligue 1 +. Et de son côté, Habib Beye s'est beaucoup plus étendu afin de nier toutes les tensions évoquées dans la presse avec le numéro 10 de l'OM.

« Quand je vois les mensonges racontés à mon sujet... » « Il n’y a rien à expliquer… L’image est belle parce qu’elle est peut-être nécessaire de la part de Mason avec tout ce qui s’est dit… Quand je vois les mensonges racontés à mon sujet et au sujet de certains de mes joueurs, que j’entends que j’ai eu un clash, que j’ai arrêté l’entraînement à cause de Mason Greenwood, c’est ça qui me désole aujourd’hui dans le métier, où plus rien n’est vérifié. C’est la course à la mauvaise info et au mensonge. C’est symbolique ce qu’a fait Mason, je le remercie pour ça, il n’avait pas à le faire. C’est quelqu’un avec qui j’ai une très, très bonne relation, que je respecte énormément en tant que joueur. Ce soir il s’est donné, il est récompensé, l’équipe est récompensée, et c’est le plus important », a lâché dans un premier temps Habib Beye, qui affirme donc que ce clash avec Mason Greenwood a été monté de toute pièce pour nuire à l'OM.