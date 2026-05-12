Crise à l’OM : Aubameyang, Greenwood… Beye règle ses comptes avec les journalistes !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques semaines, c'est la crise à l'OM et de nombreuses informations ont fuité concernant la situation en interne. Après la victoire contre Le Havre (1-0), Habib Beye a d'ailleurs tenu à mettre les choses au clair notamment au sujet des rumeurs concernant certains de ses joueurs.

La victoire de l’OM au Havre n’y change rien, les Marseillais ne seront pas en Ligue des champions la saison prochaine. Mais après le match, Habib Beye a toutefois tenu à mettre les choses au clair concernant les rumeurs ayant circulé au sujet de certains de ses joueurs dont Pierre-Emerick Aubameyang.

Beye monte au créneau pour Greenwood et Aubameyang « On va préparer ce match comme on l’a fait jusqu’à maintenant. Cette semaine, l’engagement des joueurs à l’entraînement a été remarquable. J’ai entendu beaucoup de choses sur d’éventuels comportements déviants ou un entraînement arrêté à cause de certains joueurs. Je pense que vous avez vu ce soir qu’il n’y a aucun problème entre mes joueurs et moi. Concernant l’absence de certains joueurs, il faudra poser la question ailleurs. Moi, je préfère parler de ceux qui étaient là ce soir et mettre en avant ce qu’ils ont réalisé », lance-t-il en conférence de presse avant d’évoquer le cas Greenwood.