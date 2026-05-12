Crise à l’OM : Aubameyang, Greenwood… Beye règle ses comptes avec les journalistes !

Depuis quelques semaines, c'est la crise à l'OM et de nombreuses informations ont fuité concernant la situation en interne. Après la victoire contre Le Havre (1-0), Habib Beye a d'ailleurs tenu à mettre les choses au clair notamment au sujet des rumeurs concernant certains de ses joueurs.
La victoire de l’OM au Havre n’y change rien, les Marseillais ne seront pas en Ligue des champions la saison prochaine. Mais après le match, Habib Beye a toutefois tenu à mettre les choses au clair concernant les rumeurs ayant circulé au sujet de certains de ses joueurs dont Pierre-Emerick Aubameyang.
Beye monte au créneau pour Greenwood et Aubameyang
« On va préparer ce match comme on l’a fait jusqu’à maintenant. Cette semaine, l’engagement des joueurs à l’entraînement a été remarquable. J’ai entendu beaucoup de choses sur d’éventuels comportements déviants ou un entraînement arrêté à cause de certains joueurs. Je pense que vous avez vu ce soir qu’il n’y a aucun problème entre mes joueurs et moi. Concernant l’absence de certains joueurs, il faudra poser la question ailleurs. Moi, je préfère parler de ceux qui étaient là ce soir et mettre en avant ce qu’ils ont réalisé », lance-t-il en conférence de presse avant d’évoquer le cas Greenwood.
«Je trouve cela injuste»
« Je vais être très clair. J’ai arrêté une séance cette semaine deux minutes trente avant la fin parce que j’ai estimé que la qualité de l’entraînement baissait et qu’il n’était pas utile de continuer. Ce n’était absolument pas lié à Mason Greenwood. Ensuite, cette histoire a été romancée. Ce qui me dérange, ce ne sont pas les critiques sportives. Ce sont les mensonges. Quand je lis certaines informations, ce n’est pas “l’entraîneur de l’OM”, c’est directement “Habib Beye a un problème avec Mason Greenwood”. Je trouve cela injuste. Les informations doivent être vérifiées. Mason est venu me voir après la sortie de cette rumeur et m’a demandé s’il devait réagir publiquement. Je lui ai dit que cela ne servait à rien. Ce soir, le plus important, c’est qu’il ait marqué et qu’il ait aidé l’équipe », ajoute Habib Beye.