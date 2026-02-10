«C'est la rouste de trop» pour l'OM : Le journal La Provence règle ses comptes !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dimanche soir, l'OM a subi une véritable correction sur la pelouse du Parc des Princes en s'inclinant très lourdement contre le PSG (0-5). Une défaite historique qui n'amuse pas du tout les Marseillais, à commencer par les journalistes de La Provence, qui ne cachent pas leur colère après ce résultat.

Cette saison, l'OM avait tenu tête au PSG à deux reprises. D'abord en championnat avec la victoire au Stade Vélodrome (1-0), mais également lors du Trophée des champions au début du mois de janvier, malgré la victoire parisienne aux tirs-au-but. Par conséquent, dimanche soir, les Marseillais pouvaient légitimement avoir des attentes à l'occasion du déplacement au Parc des Princes. Et la déception n'en est que plus grande. L'OM a effectivement sombré à Paris, subissant un revers historique contre le PSG (0-5). Et cela ne passe pas du tout à Marseille où tout le monde commence à craquer à commencer pas le chef du service des sports de La Provence, Alexandre Jacquin, qui réclame des comptes à la direction de l'OM.

Marseille craque après la déroute à Paris « Les mouvements. Il y en a davantage en coulisses que sur le terrain ces temps-ci à l'Olympique de Marseille. Dans ces conditions, avec des milieux de terrain qui ne s'étaient encore jamais adressé la parole il y a un mois, difficile d'espérer mieux que ce que Hojbjerg et ses compères ont montré ce dimanche soir au Parc des Princes. Une déculottée, une de plus, dans tous les secteurs. Et notamment l'entrejeu. Le successeur du remplaçant (déjà reparti) de Rabiot n'a pas brillé. On ne sait plus qui il est, à vrai dire », écrit-il dans le média spécialisé dans l'actualité de l'OM avant de poursuivre.