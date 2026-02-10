«C'est la rouste de trop» pour l'OM : Le journal La Provence règle ses comptes !

Dimanche soir, l'OM a subi une véritable correction sur la pelouse du Parc des Princes en s'inclinant très lourdement contre le PSG (0-5). Une défaite historique qui n'amuse pas du tout les Marseillais, à commencer par les journalistes de La Provence, qui ne cachent pas leur colère après ce résultat.
Cette saison, l'OM avait tenu tête au PSG à deux reprises. D'abord en championnat avec la victoire au Stade Vélodrome (1-0), mais également lors du Trophée des champions au début du mois de janvier, malgré la victoire parisienne aux tirs-au-but. Par conséquent, dimanche soir, les Marseillais pouvaient légitimement avoir des attentes à l'occasion du déplacement au Parc des Princes. Et la déception n'en est que plus grande. L'OM a effectivement sombré à Paris, subissant un revers historique contre le PSG (0-5). Et cela ne passe pas du tout à Marseille où tout le monde commence à craquer à commencer pas le chef du service des sports de La Provence, Alexandre Jacquin, qui réclame des comptes à la direction de l'OM.
Marseille craque après la déroute à Paris
« Les mouvements. Il y en a davantage en coulisses que sur le terrain ces temps-ci à l'Olympique de Marseille. Dans ces conditions, avec des milieux de terrain qui ne s'étaient encore jamais adressé la parole il y a un mois, difficile d'espérer mieux que ce que Hojbjerg et ses compères ont montré ce dimanche soir au Parc des Princes. Une déculottée, une de plus, dans tous les secteurs. Et notamment l'entrejeu. Le successeur du remplaçant (déjà reparti) de Rabiot n'a pas brillé. On ne sait plus qui il est, à vrai dire », écrit-il dans le média spécialisé dans l'actualité de l'OM avant de poursuivre.
«C'est la rouste de trop»
« Timber, Nwaneri, Abdelli... Ils n'étaient pas là quand les Olympiens ont (enfin) gagné au Vélodrome contre le PSG au mois de sep-tembre, ni même début janvier lors du Trophée des champions perdu aux tirs au but au Koweit. Mais à quoi bon accabler des joueurs qui ne savent rien, ou presque, de ce que représente l'OM dans la cité phocéenne et en Provence, et dont on peut d'ores et déjà parier qu'ils seront, pour quelques-uns d'entre eux, soit repartis, soit sur le marché des transferts l'été prochain. Hier, ils se sont présentés au Parc des Princes dans le costume des sous-doués. Malheureusement, Daniel Auteuil et sa bande nous faisaient davantage rire... Le mal est bien plus profond que le niveau actuel d'untel ou untel. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5-0. Le score importe peu, tant la soirée a été gro-tesque. Pablo Longoria, Medhi Benatia et Roberto De Zerbi peuvent-ils vraiment continuer à faire comme s'ils n'étaient pas les principaux responsables de ce fiasco ? C'est la rouste de trop », ajoute Alexandre Jacquin.