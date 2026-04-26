«Arrêtez de vous prendre pour des caïds» : Deux joueurs de l’OM se font charger sur RMC !

Pierrick Levallet

La fin de saison s’annonce palpitante du côté de l’OM. Après avoir connu des hauts et des bas, le club phocéen n’a plus le droit à l’erreur pour espérer terminer troisième en Ligue 1. Leonardo Balerdi et Facundo Medina se sont d’ailleurs fait charger sur RMC à cause de leur comportement sur le terrain.

L’OM n’a plus le droit à l’erreur en cette fin de saison. Le club phocéen doit impérativement obtenir de bons résultats lors de ses derniers matchs pour espérer finir troisième de Ligue 1 et se qualifier directement pour la prochaine Ligue des champions. Dans cette optique, Julien Benneteau n’a pas manqué de charger Leonardo Balerdi et Facundo Medina pour leur comportement sur le terrain.

Départ de Medhi Benatia : L'OM a peut-être trouvé son nouveau directeur sportif... https://t.co/XgiP8y7hbv — le10sport (@le10sport) April 26, 2026

«Il n’y a plus de leader» « Je ne crois pas en la révolte parce que je trouve que ce groupe est complètement mort. Il n’y a plus rien. J’ai bien aimé que Medina parle parce que j’aurais aimé qu’un joueur fasse ça contre Lorient à la mi-temps ou sur le terrain. Que quelqu’un dise ‘écoutez les gars, on n’a pas besoin de changer de maillot, on ne transpire pas, personne ne court’. Il n’y a plus de leader » a d’abord lancé le consultant de RMC dans les Grandes Gueules du Sport.