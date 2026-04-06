Raymond Domenech à l'OL : Un record est tombé (et ce n'est pas très glorieux)

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que Raymond Domenech est aujourd’hui consultant sur La Chaine L’Equipe, on se souvient de lui comme sélectionneur de l'équipe de France. Mais voilà que sa carrière a aussi été liée à l’OL, club pour lequel il a joué et entraîné. On a ainsi pu retrouver Domenech sur le banc des Gones et voilà qu’on a reparlé de cette période.

Après avoir dirigé l’équipe de France, Raymond Domenech avait pu se retrouver aux commandes du FC Nantes. Mais voilà qu’avant les Bleus, le technicien avait pu officier sur d’autres bancs de touche. Ayant débuté sa carrière d’entraîneur à Mulhouse, Domenech avait ensuite entraîné l’OL, son club formateur en tant que joueur. Il s’est ainsi retrouvé aux manettes chez les Gones de 1988 à 1993. Et le bilan était alors mitigé avec 73 victoires, 62 matchs nuls et 67 défaites.

«Beaucoup plus inquiet» : Raymond Domenech annonce un danger pour Didier Deschamps ! https://t.co/EDQrk1m4qQ — le10sport (@le10sport) March 28, 2026

Fonseca rejoint Domenech Mais voilà que du temps où il entraînait l’OL, Raymond Domenech avait décroché un triste record. En effet, en 1992, son équipe avait alors enchainé 9 matchs sans la moindre victoire. Il aura fallu attendre 2026 pour que le Lyon de Paulo Fonseca en fasse de même. Ce dimanche, les Gones n'ont pu faire mieux qu’un match nul face à Angers. Cela fait ainsi 9 matchs consécutifs sans victoire pour les Lyonnais, égalant ainsi la mauvaise série établie par l’équipe qui était alors entraînée par Raymond Domenech.