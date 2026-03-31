La grande surprise avec ce champion du monde à l’OL, «je me disais que c’était cuit»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après plusieurs saisons passées à l’étranger, un champion du monde a fait son retour à l’OL il y a bientôt quatre ans. Alors qu’il a été victime de nombreuses blessures ces dernières années, même son père n’y croyait plus et est aujourd’hui surpris de le voir évoluer à son meilleur niveau.

Si beaucoup s’attendaient à le voir faire son retour en équipe de France après le forfait de Manu Koné, Corentin Tolisso est finalement resté à Lyon. Le champion du monde 2018 n’a plus été appelé par Didier Deschamps depuis l’Euro 2021, même si en raison de son niveau ces derniers mois avec l’OL, il le mériterait. « Vu la saison qu’il fait, il méritait d’aller en équipe de France. S’il n’a pas été pris, c’est que le sélectionneur a ses raisons. Quand il est revenu il a eu du mal à retrouver son niveau. Mais depuis deux ans, il est très bon. Il mérite l’équipe de France. Être en équipe de France, c’est un rêve. Il l’a réalisé en étant champion du monde en 2018. Il aimerait bien y retourner », a confié Vincent Tolisso dans le podcast After Lyon de RMC.

🗣️ « 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗨𝗡𝗘 𝗘́𝗤𝗨𝗜𝗣𝗘, 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗨𝗡 𝗠𝗢𝗡𝗗𝗜𝗔𝗟, 𝗜𝗟 𝗣𝗘𝗨𝗧 𝗟𝗘 𝗠𝗘𝗧𝗧𝗥𝗘 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗢𝗨𝗧 » 🇫🇷



Samuel Umtiti veut Corentin Tolisso a la CDM 2026 👇



« 𝗖'𝗲𝘀𝘁 𝘂𝗻 𝗷𝗼𝘂𝗲𝘂𝗿 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲𝘁. 𝗜𝗹 𝗮𝗶𝗱𝗲 𝘁𝗲𝗹𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗰𝗲𝘁𝘁𝗲 𝗲́𝗾𝘂𝗶𝗽𝗲… pic.twitter.com/VvORoZuuND — Vibes Foot (@VibesFoot) March 2, 2026

« Je suis le premier à le reconnaître, je suis surpris de son niveau » Revenu à l’OL à l’été 2022 après cinq ans passés au Bayern Munich, Corentin Tolisso surprend même son père : « Quand j’ai vu dans l’état qu’il est revenu à l’époque, je me disais que c’était cuit, que ce serait compliqué. Il n’arrivait plus à jouer. Quand il est revenu, c’était compliqué et tant que père, c’est difficile de voir son gamin comme ça. Je ne sais pas où il est allé chercher ce mental. Je suis le premier à le reconnaître, je suis surpris de son niveau. »