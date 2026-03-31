La grande surprise avec ce champion du monde à l’OL, «je me disais que c’était cuit»

Après plusieurs saisons passées à l’étranger, un champion du monde a fait son retour à l’OL il y a bientôt quatre ans. Alors qu’il a été victime de nombreuses blessures ces dernières années, même son père n’y croyait plus et est aujourd’hui surpris de le voir évoluer à son meilleur niveau.
Si beaucoup s’attendaient à le voir faire son retour en équipe de France après le forfait de Manu Koné, Corentin Tolisso est finalement resté à Lyon. Le champion du monde 2018 n’a plus été appelé par Didier Deschamps depuis l’Euro 2021, même si en raison de son niveau ces derniers mois avec l’OL, il le mériterait. « Vu la saison qu’il fait, il méritait d’aller en équipe de France. S’il n’a pas été pris, c’est que le sélectionneur a ses raisons. Quand il est revenu il a eu du mal à retrouver son niveau. Mais depuis deux ans, il est très bon. Il mérite l’équipe de France. Être en équipe de France, c’est un rêve. Il l’a réalisé en étant champion du monde en 2018. Il aimerait bien y retourner », a confié Vincent Tolisso dans le podcast After Lyon de RMC.
« Je suis le premier à le reconnaître, je suis surpris de son niveau »
Revenu à l’OL à l’été 2022 après cinq ans passés au Bayern Munich, Corentin Tolisso surprend même son père : « Quand j’ai vu dans l’état qu’il est revenu à l’époque, je me disais que c’était cuit, que ce serait compliqué. Il n’arrivait plus à jouer. Quand il est revenu, c’était compliqué et tant que père, c’est difficile de voir son gamin comme ça. Je ne sais pas où il est allé chercher ce mental. Je suis le premier à le reconnaître, je suis surpris de son niveau. »
« Son objectif était de revenir là où tout a commencé pour faire grandir le club »
« L’OL est son club de cœur, il le clame de partout. Gagner un trophée avec son club de cœur, ça a plus de valeur que les titres qu’il a eu au Bayern. Son objectif était de revenir là où tout a commencé pour faire grandir le club. Avec toutes les blessures qu’il a eues au Bayern (850 jours d’absence), quand ton club de cœur vient vers toi et te propose de te reconstruire, il ne faut pas réfléchir », a ajouté Vincent Tolisso.