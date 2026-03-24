«Un comportement de pourriture» : Un joueur de Ligue 1 sanctionné par son propre club ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

La dernière journée de Ligue 1 a encore une fois été marquée par diverses actions qui ont fait polémique. Ça a été le cas lors de la rencontre entre l’OM et le LOSC, mais pas seulement. D’autres joueurs se sont distingués, négativement par leur comportement. Au point qu’il faudrait qu’ils soient sanctionnés par leur club ?

Comme à son habitude, Pierre Ménès est revenu sur sa chaine Youtube sur de nombreux sujets d’actualité du monde du football. Interrogé par ses fans, le journaliste sportif a répondu à différentes questions. Et c’est ainsi qu’il a notamment été question du comportement de Nicolas Tagliafico. Exclu en fin de match lors de la défaite de l’OL face à l’AS Monaco (1-2), le latéral argentin aurait pu recevoir un carton rouge bien avant dans la rencontre. Et voilà que Pierre Ménès n’a pas été tendre avec le Lyonnais, allant jusqu’à dire qu’il le sanctionnerait s’il était l’OL.

Un joueur de Ligue 1 prend cher : Le nouveau tacle très appuyé de Daniel Riolo https://t.co/3LxTxkGx1M — le10sport (@le10sport) March 23, 2026

« Moi si j’étais l’OL, je sanctionnerais mon joueur » « Mon sentiment sur Tagliafico ? Comme je l’ai dit dans mon débrief, il y a des limites à la grinta. Les deux actions, le coup de poing/coup de tête à Akliouche qui aurait déjà dû lui valoir un carton rouge et le tacle insupportable sur Camara en fin de match, c’est inadmissible. Moi si j’étais l’OL, je sanctionnerais mon joueur », a lâché dans un premier temps le journaliste sportif sur sa plateforme.