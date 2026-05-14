Transfert de Julian Alvarez : Ce détail qui pourrait bien le pousser vers le PSG !

Depuis quelques jours, la presse espagnole est unanime : le PSG voudrait recruter Julian Alvarez cet été. Un transfert qui ne sera pas facile en raison du prix demandé par l’Atlético de Madrid, mais surtout parce que le FC Barcelone serait également intéressé par le joueur. Toutefois, un petit détail pourrait bien pousser l’Argentin vers Paris.
Avec une nouvelle saison à rallonge, qui plus est ponctuée par la Coupe du monde, le PSG pourrait bien se servir du mercato estival pour se régénérer Le club de la capitale a déjà commencé à activer certaines pistes et l’une d’entre elles mènerait à Julian Alvarez. Arrivé en 2024 à l’Atlético de Madrid, le buteur argentin pourrait quitter les Colchoneros cet été, mais Paris n’est pas le seul sur le dossier.
Julian Alvarez au PSG plutôt qu’à Barcelone ?
Ce jeudi, Mundo Deportivo donner quelques nouvelles informations sur le dossier Julian Alvarez. En plus d’évoquer une possible offre de 100M€ de la part du PSG, le journal espagnol indique que l’Atlético de Madrid, ne souhaiterait pas vendre son joueur à un rival s’il est obligé de le céder cet été. Le FC Barcelone, qui cherche également à le faire venir, n’aurait donc pas l’avantage, contrairement à Paris. Reste à voir la volonté du champion du monde, qui n’a pour le moment pas fait d’annonce sur son avenir.
« On n’a pas bougé d’un millimètre »
Après la victoire contre le RC Lens mercredi soir, Luis Campos a évoqué le mercato du PSG au micro de beIN SPORTS. A en croire le directeur sportif du club de la capitale, rien ne sera fait avant la finale de la Ligue des champions contre Arsenal le 30 mai. « Pour nous sur le mercato, et c’est une décision qu’on a pris avec notre coach et le président, notre mercato est complètement arrêté depuis quelques semaines. On sait très bien quelles sont nos cibles prochainement, mais on n’a pas bougé d’un millimètre sur le mercato. Les noms qui circulent ne sont que des spéculations. Notre ambition, c’est d’arriver au 30 mai avec motivation et avec out le monde à fond et focus sur ça. Tout faire pour continuer dans notre bonne dynamique. On m’a dit qu’une victoire en finale peut faire l’histoire pour tout le monde. Notre intention, c’est d’arriver à la finale en forme et après on verra, mais pour l’instant, on n’a pas bougé d’un millimètre. »