Transfert de Julian Alvarez : Ce détail qui pourrait bien le pousser vers le PSG !

Alexis Brunet

Depuis quelques jours, la presse espagnole est unanime : le PSG voudrait recruter Julian Alvarez cet été. Un transfert qui ne sera pas facile en raison du prix demandé par l’Atlético de Madrid, mais surtout parce que le FC Barcelone serait également intéressé par le joueur. Toutefois, un petit détail pourrait bien pousser l’Argentin vers Paris.

Avec une nouvelle saison à rallonge, qui plus est ponctuée par la Coupe du monde, le PSG pourrait bien se servir du mercato estival pour se régénérer Le club de la capitale a déjà commencé à activer certaines pistes et l’une d’entre elles mènerait à Julian Alvarez. Arrivé en 2024 à l’Atlético de Madrid, le buteur argentin pourrait quitter les Colchoneros cet été, mais Paris n’est pas le seul sur le dossier.

Julian Alvarez au PSG plutôt qu’à Barcelone ? Ce jeudi, Mundo Deportivo donner quelques nouvelles informations sur le dossier Julian Alvarez. En plus d’évoquer une possible offre de 100M€ de la part du PSG, le journal espagnol indique que l’Atlético de Madrid, ne souhaiterait pas vendre son joueur à un rival s’il est obligé de le céder cet été. Le FC Barcelone, qui cherche également à le faire venir, n’aurait donc pas l’avantage, contrairement à Paris. Reste à voir la volonté du champion du monde, qui n’a pour le moment pas fait d’annonce sur son avenir.