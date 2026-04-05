Ligue 1 : Il fait comme Raymond Domenech, et ça peut mal finir !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Encore engagé dans toutes les compétitions il y a peu, un club de Ligue 1 est en grande difficulté ces dernières semaines et vient d’enchaîner un neuvième match consécutif sans victoire. Du jamais vu depuis que Raymond Domenech était l’entraîneur du club en question, qui pourrait tout perdre d’ici à la fin de la saison.

Le 15 février dernier, l’OL enchaînait une 13e victoire d’affilée à l’occasion de la réception de l’OGC Nice (2-0). À ce moment-là, les Gones étaient encore engagés dans toutes les compétitions et se mettaient à rêver d’une qualification en Ligue des champions malgré leurs déboires financiers. Depuis, ils ont été éliminés par le RC Lens (2-2, 4-5 aux t.a.b.) en quart de finale de la Coupe de France, puis par le Celta Vigo (1-1 à l’aller, 0-2 au retour) en huitième de finale de la Ligue Europa.

Paulo Fonseca (5 nuls, 4 défaites) devient le 1er entraineur à enchainer 9 matchs consécutifs sans la moindre victoire avec l'OL en compétition officielle depuis Raymond Domenech de avril à septembre 1992 (9). #SCOOL — Stats Foot (@Statsdufoot) April 5, 2026

Fonseca égale un triste record de Domenech Pire encore, l’OL n’arrive tout simplement plus à gagner. Ce dimanche, Lyon a enchaîné un neuvième match sans victoire (5 nuls, 4 défaites) sur la pelouse d’Angers (0-0), pour le compte de la 28e journée de Ligue 1. Comme indiqué par Stats Foot, Paulo Fonseca est le premier entraîneur lyonnais depuis Raymond Domenech entre avril et septembre 1992 à réaliser une série aussi négative. Ce qui n’est pas de bon augure pour la fin de la saison, alors que dans le même temps, les concurrents de l’OL engrangent des points. Samedi, Strasbourg a battu l’OGC Nice (3-1), Rennes s’est imposé à Brest (3-4) et même chose pour le LOSC lors de la réception du RC Lens (3-0).