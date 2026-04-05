Ligue 1 : Il fait comme Raymond Domenech, et ça peut mal finir !

Encore engagé dans toutes les compétitions il y a peu, un club de Ligue 1 est en grande difficulté ces dernières semaines et vient d’enchaîner un neuvième match consécutif sans victoire. Du jamais vu depuis que Raymond Domenech était l’entraîneur du club en question, qui pourrait tout perdre d’ici à la fin de la saison.
Le 15 février dernier, l’OL enchaînait une 13e victoire d’affilée à l’occasion de la réception de l’OGC Nice (2-0). À ce moment-là, les Gones étaient encore engagés dans toutes les compétitions et se mettaient à rêver d’une qualification en Ligue des champions malgré leurs déboires financiers. Depuis, ils ont été éliminés par le RC Lens (2-2, 4-5 aux t.a.b.) en quart de finale de la Coupe de France, puis par le Celta Vigo (1-1 à l’aller, 0-2 au retour) en huitième de finale de la Ligue Europa.
Fonseca égale un triste record de Domenech
Pire encore, l’OL n’arrive tout simplement plus à gagner. Ce dimanche, Lyon a enchaîné un neuvième match sans victoire (5 nuls, 4 défaites) sur la pelouse d’Angers (0-0), pour le compte de la 28e journée de Ligue 1. Comme indiqué par Stats Foot, Paulo Fonseca est le premier entraîneur lyonnais depuis Raymond Domenech entre avril et septembre 1992 à réaliser une série aussi négative. Ce qui n’est pas de bon augure pour la fin de la saison, alors que dans le même temps, les concurrents de l’OL engrangent des points. Samedi, Strasbourg a battu l’OGC Nice (3-1), Rennes s’est imposé à Brest (3-4) et même chose pour le LOSC lors de la réception du RC Lens (3-0).
« On ne va pas abandonner »
Les Gones pourraient même voir l’AS Monaco leur passer devant au classement en cas de succès ce dimanche soir face à l’OM. « C’est dur, tout le monde le voit, on est sur une mauvaise dynamique, et c’est compliqué de gagner les matchs. À part vous dire qu’on travaille énormément et qu’on n’est pas récompensés, je ne sais pas quoi vous dire. C’est sûr qu’on a à cœur de bien finir, il reste six matchs avant la fin de saison. Il faudra gagner les six pour espérer accrocher le haut du classement, mais on ne va pas abandonner », a assuré Corentin Tolisso.