OM - Greenwood : La catastrophe annoncée par un journaliste

Avant la trêve internationale, l'OM s'est incliné à domicile face au LOSC (1-2). Une défaite au cours de laquelle le club phocéen a perdu plus que 3 points. En effet, Mason Greenwood a été touché physiquement et c’est ainsi qu’il est manque aujourd’hui à l’OM. Et voilà que sans l’Anglais, c’est une catastrophe comme l’a expliqué un journaliste.
Ce dimanche soir, l’OM affronte l’AS Monaco, en clôture de cette journée de Ligue 1. Une rencontre importante pour le club phocéen, mais qui ne s’annonce pas si simple. La raison ? L’absence de Mason Greenwood. Depuis le début de la saison, l’Anglais est le véritable leader offensif de l'effectif d’Habib Beye. Mais voilà que Greenwood est actuellement blessé et c’est ainsi que l’OM doit faire sans lui pour ce match post trêve internationale.
« Sans Greenwood, tu enlèves 50 % de la dangerosité de l’équipe »
Alors qu’on attend de voir quel sera le visage de l’OM sans Mason Greenwood, Grégory Schneider a fait une annonce inquiétante à ce propos. En effet, sur le plateau de L’Equipe du Soir, le journaliste a confié : « Il y a une vraie pression à Monaco mais par rapport à celle qui pèse sur Marseille, c’est incomparable. De manière conjoncturelle, Monaco était mort dans le film. Il y a deux mois, c’était terminé. Pocognoli était au bord du licenciement. Ils ont ressuscité et sont maintenant dans une situation formidable. Je pense que les Monégasques ont l’esprit autrement léger que leurs adversaires de dimanche. Pour moi, sans Greenwood, tu enlèves 50 % de la dangerosité de l’équipe. C’est dix joueurs plus lui. Ça fait un an et demi que ça dure, on a fini par comprendre comment ça marchait. Pour eux, sans lui, c’est un désert ».
« Greenwood, c’est classe mondiale »
« Je n’ai aucun doute qu’ils ont des joueurs de qualité comme Aubameyang. Mais Greenwood, c’est classe mondiale. Quand j’avais vu Adi Hütter, l’ex-entraîneur de Monaco l’année dernière, je lui avais demandé quel était le joueur le plus fort du championnat hors PSG et il m’avait répondu Greenwood sans hésiter. En plus, comme Marseille est une équipe qui a toujours été en souffrance dans le jeu, même sous De Zerbi avec le « Derbi Ball », c’est toujours lui qui débloquait les situations », a enchainé Grégory Schneider concernant l’OM sans Mason Greenwood.