OM - Greenwood : La catastrophe annoncée par un journaliste

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Avant la trêve internationale, l'OM s'est incliné à domicile face au LOSC (1-2). Une défaite au cours de laquelle le club phocéen a perdu plus que 3 points. En effet, Mason Greenwood a été touché physiquement et c’est ainsi qu’il est manque aujourd’hui à l’OM. Et voilà que sans l’Anglais, c’est une catastrophe comme l’a expliqué un journaliste.

Ce dimanche soir, l’OM affronte l’AS Monaco, en clôture de cette journée de Ligue 1. Une rencontre importante pour le club phocéen, mais qui ne s’annonce pas si simple. La raison ? L’absence de Mason Greenwood. Depuis le début de la saison, l’Anglais est le véritable leader offensif de l'effectif d’Habib Beye. Mais voilà que Greenwood est actuellement blessé et c’est ainsi que l’OM doit faire sans lui pour ce match post trêve internationale.

Mercato - OM : Mason Greenwood va partir, la bombe est lâchée à l'étranger ? https://t.co/2kVrkKWeWL — le10sport (@le10sport) April 5, 2026

« Sans Greenwood, tu enlèves 50 % de la dangerosité de l’équipe » Alors qu’on attend de voir quel sera le visage de l’OM sans Mason Greenwood, Grégory Schneider a fait une annonce inquiétante à ce propos. En effet, sur le plateau de L’Equipe du Soir, le journaliste a confié : « Il y a une vraie pression à Monaco mais par rapport à celle qui pèse sur Marseille, c’est incomparable. De manière conjoncturelle, Monaco était mort dans le film. Il y a deux mois, c’était terminé. Pocognoli était au bord du licenciement. Ils ont ressuscité et sont maintenant dans une situation formidable. Je pense que les Monégasques ont l’esprit autrement léger que leurs adversaires de dimanche. Pour moi, sans Greenwood, tu enlèves 50 % de la dangerosité de l’équipe. C’est dix joueurs plus lui. Ça fait un an et demi que ça dure, on a fini par comprendre comment ça marchait. Pour eux, sans lui, c’est un désert ».