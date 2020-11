Foot - OL

OL - Malaise : Rudi Garcia évoque le calvaire de Dembélé…

Publié le 9 novembre 2020 à 8h12 par G.d.S.S. mis à jour le 9 novembre 2020 à 8h13

Une nouvelle fois muet dimanche soir contre l’ASSE, Moussa Dembélé traverse une grosse période de doutes avec l’OL. Mais Rudi Garcia a défendu son numéro 9.