OL : Coup dur pour Houssem Aouar

Publié le 9 novembre 2020 à 15h18 par G.d.S.S. mis à jour le 9 novembre 2020 à 15h27

Convoqué par Didier Deschamps pour pallier au premier forfait de Nabil Fékir, Houssem Aouar ne rejoindra finalement pas les Bleus.