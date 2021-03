Foot - Ligue 1

Ligue 1 : Lyon, Lille, Monaco… Qui peut vraiment détrôner le PSG ?

Publié le 8 mars 2021 à 14h31 par La rédaction

La course au titre en Ligue 1 n’a jamais été aussi rude. Le PSG est concurrencé par trois outsiders tous prêts à faire tomber le champion en titre.

Depuis que les Qataris sont au PSG (2011), seules deux équipes ont réussi l’exploit de chiper le titre de champion de France. En 10 ans, Montpellier (2012) et Monaco (2017) peuvent se vanter d’avoir goûté au succès. Mais depuis que Neymar et Mbappé sont là, plus aucun club n’a pu faire vaciller le PSG. Sauf cette saison, où trois clubs semblent avoir la ferme intention d’y parvenir. Lyon, Lille et Monaco sont en effet aux coudes à coudes avec Paris, déterminés à faire chuter le champion toutes catégories.

Lyon, le mieux armé ?

Privé d'Europe, Lyon a tout misé sur la Ligue 1. Et la bande à Memphis Depay tourne à plein régime depuis le début de la saison. Positionnés à la 3e place, un point derrière Paris, les Gones sont les favoris des bookmakers pour faire tomber Paris. Vient ensuite le LOSC et l'équipe pleine de talents mis en place par Christophe Galtier. Dans le prolongement des deux superbes saisons, les Dogues ont encore faim et veulent être l'heureux élu. Dans la peau du parfait outsider, Monaco est également dans la bagarre. Plus friable, le collectif de la Principauté est toutefois capable de surprendre. Le coack Kovac peut compter sur une assise défensive retrouvée et son attaque de feu (Ben Yedder, Volland, Golovin, Jovetic) pour percer tous les verrous.