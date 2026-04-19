«Viens me parler là !» : Vahid Halilhodzic s'en prend aux arbitres, ça dégénère en plein match du FC Nantes !

Ce dimanche, le FC Nantes a connu un match à rebondissement face au Stade Brestois. Furieux à l’encontre des officiels de la rencontre suite à l’expulsion de Dehmaine Tabibou Assoumani, l’entraîneur Vahid Halilhodzic a totalement disjoncté à l’encontre des arbitres, laissant place à une véritable scène de rage en plein match.
Le FC Nantes n’y arrive décidément pas. Ce dimanche, les « Canaris » avaient l’occasion de récupérer trois points très importants dans la lutte pour le maintien. Mais à la Beaujoire face au Stade Brestois, tout ne s’est pas passé comme prévu. Alors que les Nantais avaient ouvert le score par l’intermédiaire de Mostafa Mohamed, tout a basculé à la 65ème minute et l’exclusion controversée du jeune Dehmaine Tabibou Assoumani.
Vahid Halilhodzic a disjoncté
Une exclusion qui n’a pas du tout plu à Vahid Halilhodzic. Rapidement, l’entraîneur bosnien a complètement disjoncté suite à cette décision, et a lui aussi été exclu. De suite, coach Vahid s’en est pris au quatrième arbitre, répétant à plusieurs reprises « vous n’avez pas honte ? Vous n’avez pas honte ? », ajoutant également « viens me parler là ! ». Finalement exclu, l’ancien entraîneur du PSG n’était pas au bout de ses surprises puisque finalement, Brest réussira finalement à égaliser à la dernière minute du match.
« Je peux prendre 10 ans, j’en ai fini pour le football »
Désormais, Vahid Halilhodzic ne se fait plus vraiment d’espoir pour le maintien en Ligue 1 : « Après ce match, je suis en colère et je ne comprends pas ce carton rouge. Toutes les décisions arbitrales, je ne les ai pas comprises. L’arbitre est un jeune arbitre. Il m’a dit que je pouvais prendre une suspension. Je m’en fiche de prendre une suspension. Je peux prendre 10 ans, j’en ai fini pour le football. Mais quand je vois une injustice, je dois réagir. Je l’ai appelé pour des explications. Il faut nous respecter Monsieur. Pour qui il se prend ce Monsieur ? Les garçons ont tout donné. J’ai de la colère et de la frustration », a-t-il déclaré à Ligue 1+.