«Viens me parler là !» : Vahid Halilhodzic s'en prend aux arbitres, ça dégénère en plein match du FC Nantes !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche, le FC Nantes a connu un match à rebondissement face au Stade Brestois. Furieux à l’encontre des officiels de la rencontre suite à l’expulsion de Dehmaine Tabibou Assoumani, l’entraîneur Vahid Halilhodzic a totalement disjoncté à l’encontre des arbitres, laissant place à une véritable scène de rage en plein match.

Le FC Nantes n’y arrive décidément pas. Ce dimanche, les « Canaris » avaient l’occasion de récupérer trois points très importants dans la lutte pour le maintien. Mais à la Beaujoire face au Stade Brestois, tout ne s’est pas passé comme prévu. Alors que les Nantais avaient ouvert le score par l’intermédiaire de Mostafa Mohamed, tout a basculé à la 65ème minute et l’exclusion controversée du jeune Dehmaine Tabibou Assoumani.

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Exclusion du coach du FC Nantes dans une ambiance hostile ! pic.twitter.com/7pxNmAp6dc — L1+ (@ligue1plus) April 19, 2026

Vahid Halilhodzic a disjoncté Une exclusion qui n’a pas du tout plu à Vahid Halilhodzic. Rapidement, l’entraîneur bosnien a complètement disjoncté suite à cette décision, et a lui aussi été exclu. De suite, coach Vahid s’en est pris au quatrième arbitre, répétant à plusieurs reprises « vous n’avez pas honte ? Vous n’avez pas honte ? », ajoutant également « viens me parler là ! ». Finalement exclu, l’ancien entraîneur du PSG n’était pas au bout de ses surprises puisque finalement, Brest réussira finalement à égaliser à la dernière minute du match.