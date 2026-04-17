«Ils ont le melon» : L’entraîneur du FC Nantes prêt à profiter d’une erreur du PSG !

Qualifié pour les demies-finales de la Ligue des Champions, le PSG impressionne en ce moment. Le club de la capitale va retrouver la Ligue 1 avec des rencontres face à l’OL et au FC Nantes dans les prochains jours. L’entraîneur nantais Vahid Halilhodzic lui, estime que sur un match, son équipe pourrait être capable de poser problèmes aux jeunes joueurs parisiens.
Le PSG de retour sur terre. Après sa double confrontation européenne victorieuse face à Liverpool, le club de la capitale retrouve le championnat de France. Ce dimanche soir, la formation de Luis Enrique accueille l’OL au Parc des Princes. Quelques jours plus tard, les Parisiens vont affronter le FC Nantes le mercredi soir. Un match qui avait été déplacé par la LFP afin de favoriser le PSG dans sa récupération en Ligue des Champions.
« Sur un match, tu peux gagner face à Paris »
Cet affrontement est diamétralement opposé entre deux équipes aux dynamiques totalement inversées. Le PSG risque une fois de plus de remporter la Ligue 1, tandis que le FC Nantes fait désormais partie des candidats à la relégation. Néanmoins, cela n’empêche pas l’entraîneur nantais Vahid Halilhodzic de croire en un possible faux-pas du champion parisien. « Sur un match, tu peux gagner face à Paris. Mais sur deux matchs, c’est impossible », a ainsi lâché le coach bosnien en conférence de presse ce vendredi avant de poursuivre.
« De temps en temps ils ont un peu le melon »
« Il y a aucune équipe dans le monde qui peut les battre sur deux matchs. Sur un match oui, sur deux matchs, impossible. Je sais que de temps en temps il y a un peu de jeunesse chez eux, de temps en temps ils ont un peu le melon. Alors on peut profiter de ça. Mais autrement, sur deux matchs, c’est impossible. Parce que quand ils ont le melon, il suffit qu’ils le dégonflent un peu, qu’ils mettent un autre joueur encore meilleur… Quel plaisir à entraîner », conclut celui qui a également entraîné le PSG entre 2003 et 2005.