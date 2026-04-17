«Ils ont le melon» : L’entraîneur du FC Nantes prêt à profiter d’une erreur du PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Qualifié pour les demies-finales de la Ligue des Champions, le PSG impressionne en ce moment. Le club de la capitale va retrouver la Ligue 1 avec des rencontres face à l’OL et au FC Nantes dans les prochains jours. L’entraîneur nantais Vahid Halilhodzic lui, estime que sur un match, son équipe pourrait être capable de poser problèmes aux jeunes joueurs parisiens.

Le PSG de retour sur terre. Après sa double confrontation européenne victorieuse face à Liverpool, le club de la capitale retrouve le championnat de France. Ce dimanche soir, la formation de Luis Enrique accueille l’OL au Parc des Princes. Quelques jours plus tard, les Parisiens vont affronter le FC Nantes le mercredi soir. Un match qui avait été déplacé par la LFP afin de favoriser le PSG dans sa récupération en Ligue des Champions.

Vahid Halilhodzic 🇧🇦 : « 𝗕𝗔𝗧𝗧𝗥𝗘 𝗣𝗔𝗥𝗜𝗦 𝗦𝗨𝗥 𝗨𝗡 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛, 𝗖'𝗘𝗦𝗧 𝗣𝗢𝗦𝗦𝗜𝗕𝗟𝗘.



𝗦𝗨𝗥 𝗗𝗘𝗨𝗫 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛𝗘𝗦, 𝗔𝗨𝗖𝗨𝗡𝗘 𝗘́𝗤𝗨𝗜𝗣𝗘 𝗡'𝗘𝗡 𝗘𝗦𝗧 𝗖𝗔𝗣𝗔𝗕𝗟𝗘. »



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« Sur un match, tu peux gagner face à Paris » Cet affrontement est diamétralement opposé entre deux équipes aux dynamiques totalement inversées. Le PSG risque une fois de plus de remporter la Ligue 1, tandis que le FC Nantes fait désormais partie des candidats à la relégation. Néanmoins, cela n’empêche pas l’entraîneur nantais Vahid Halilhodzic de croire en un possible faux-pas du champion parisien. « Sur un match, tu peux gagner face à Paris. Mais sur deux matchs, c’est impossible », a ainsi lâché le coach bosnien en conférence de presse ce vendredi avant de poursuivre.