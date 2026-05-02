«Mission impossible» : Après avoir giflé l’OM, le FC Nantes abandonne ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi après-midi, l’OM a été giflé par le FC Nantes en championnat (3-0). Si ce succès apparaît comme un véritable exploit pour le club nantais, l’entraîneur Vahid Halilodzic ne veut pas croire à une possible relance dans la course au maintien, affirmant que ce dernier était quasiment impossible pour les « Canaris ».

Une véritable gifle. En grande difficulté sur cette fin de saison, l’OM a été balayé à Nantes ce samedi après-midi (3-0). Une rencontre qui plonge définitivement le club phocéen dans la crise, et qui est censée redonner un léger espoir de maintien en Ligue 1 pour le club nantais. Cependant, présent au micro de Ligue 1 + après ce succès retentissant, Vahid Halilodzic n’a pas souhaité faire de faux semblant concernant la situation des « Canaris ».

« C’était mission impossible, même maintenant » « J’ai regardé la télé il y a quelques jours, ils disaient que Vahid était un mauvais coach. C’est lui (il pointe du doigt Souleymane Diawara) qui a dit ça. Je ne peux pas dire…(rires). Tu as un peu raison, c’était mission impossible, même maintenant. On a créé un tout petit espoir aujourd’hui, je ne veux pas que mes joueurs entendent ça », a ainsi confié Vahid Halilodzic après la belle victoire des siens, avant de poursuivre.