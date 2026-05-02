«Mission impossible» : Après avoir giflé l’OM, le FC Nantes abandonne ?

Ce samedi après-midi, l’OM a été giflé par le FC Nantes en championnat (3-0). Si ce succès apparaît comme un véritable exploit pour le club nantais, l’entraîneur Vahid Halilodzic ne veut pas croire à une possible relance dans la course au maintien, affirmant que ce dernier était quasiment impossible pour les « Canaris ».
Une véritable gifle. En grande difficulté sur cette fin de saison, l’OM a été balayé à Nantes ce samedi après-midi (3-0). Une rencontre qui plonge définitivement le club phocéen dans la crise, et qui est censée redonner un léger espoir de maintien en Ligue 1 pour le club nantais. Cependant, présent au micro de Ligue 1 + après ce succès retentissant, Vahid Halilodzic n’a pas souhaité faire de faux semblant concernant la situation des « Canaris ».
« C’était mission impossible, même maintenant »
« J’ai regardé la télé il y a quelques jours, ils disaient que Vahid était un mauvais coach. C’est lui (il pointe du doigt Souleymane Diawara) qui a dit ça. Je ne peux pas dire…(rires). Tu as un peu raison, c’était mission impossible, même maintenant. On a créé un tout petit espoir aujourd’hui, je ne veux pas que mes joueurs entendent ça », a ainsi confié Vahid Halilodzic après la belle victoire des siens, avant de poursuivre.
« C’est une folie de venir à ce stade de la saison »
« C’est une folie de venir à ce stade de la saison. Je vais vous dire franchement, on a raté peut-être quelque chose d’exceptionnel. A chaque match, même à Paris, on n’a pas été ridicules. A chaque fois, on a failli gagner. On ne marque pas assez, au moment où je suis venu, c’était mission impossible. Malgré les mauvais résultats, il y a une bonne ambiance et une belle relation entre les joueurs. Ils sont presque trop gentils. L’ambiance est bonne. Je ne vais pas regarder Auxerre. Tout est possible, le succès se prépare. Aucun cadeau nous sera fait. On ne sait jamais. Il faut avoir confiance en nous. On va essayer même contre Lens pour faire la surprise. Pourquoi je ne regarde pas Auxerre ? Je préfère attendre le résultat à la fin », conclut le coach nantais.