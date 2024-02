ASSE : Après la déroute, il lance l'alerte

Benjamin Labrousse

Une semaine après une inquiétante défaite face à Amiens (0-1), l’ASSE a de nouveau chuté. Sur la pelouse de Dunkerque ce samedi, les Verts ont livré une prestation insipide et ont perdu (1-0). Un nouveau revers qui n’a pas manqué de faire réagir Gautier Larsonneur, qui voit tout de même une lueur d’espoir à Saint-Etienne.

L’ASSE n’y arrive plus. 10ème de Ligue 2, le club stéphanois semble bien loin d’une montée en Ligue 1 à la fin de la saison. Ce samedi, les Verts ont perdu face à Dunkerque, et cela n’est pas passé. Mais pour le gardien Gautier Larsonneur, il reste de l’espoir chez les hommes d’Olivier Dall’Oglio.

« On a un effectif compétitif pour la fin de saison »

« On se doit de s’améliorer parce que franchement aujourd’hui on a un effectif compétitif pour la fin de saison, on doit aller de l’avant. On a un effectif étoffé, il y a des joueurs partout, de la concurrence. On doit faire beaucoup mieux » , a confié Gautier Larsonneur dans des propos relayés par Peuple Vert .

« Pour moi il n’y a rien de mort »