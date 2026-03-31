«Les gens ne savent pas ça...» : Un partenaire de Kylian Mbappé dévoile sa face cachée

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Star incontournable du football français et mondial, Kylian Mbappé est une personne dont les actions et prises de paroles sont scrutées. De quoi l’inciter à cacher certains aspects de sa personnalité lorsqu’il s’exprime ou se montre. Cependant, dès qu’il se retrouve dans son cercle privé, il se laisser aller. Un de ses proches est passé aux aveux.

Une semaine de trêve internationale permettant à Kylian Mbappé de cocher une des cases qui lui manquaient dans sa carrière : marquer contre le Brésil. Avec l’équipe de France, et pour sa première face à la Seleçao, le capitaine des Bleus a inscrit son 56ème but en sélection jeudi dernier (2-1), le rapprochant à une toute petite unité du recordman Olivier Giroud. En parallèle, sur le sol américain avec le reste du groupe tricolore pour les deux matchs amicaux avant le Mondial qui se déroulera aux Etats-Unis, au Canada ainsi qu’au Mexique du 11 juin au 19 juillet prochain, Mbappé a pu montrer ses talents de basketteur.

«Les gens ne le savent pas, mais c’est un mec très drôle» Dans le vestiaire de l’équipe de France pour le deuxième match de la trêve face à la Colombie (3-1) auquel il n’a que partiellement participé comme beaucoup d’autres joueurs ayant joué contre le Brésil, Kylian Mbappé a fait quelques dribbles de basket avec un ballon de foot avant de le lancer dans la poubelle qui faisait office de panier. S’en sont suivies des une célébration où il fait fait exploser sa jouissance avant de danser devant les caméras de la FFF. Une séquence a été filmée sur le banc des remplaçants à Washington avec Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé et Michael Olise qui se trouvaient dans un fou rire. Une facette de la personnalité assez méconnue de Mbappé, mais qui est bien présente en privé selon Eduardo Camavinga. « Kylian Mbappé est un gros travailleur, il aide toujours l’équipe. Un talent incroyable, et un mec incroyable. En dehors du terrain, les gens ne le savent pas, mais c’est un mec très drôle. Il fait des blagues ? Bien sûr (rires), tout le temps ».