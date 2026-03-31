Kylian Mbappé : Incident aux USA, le clash avec un agent de sécurité !

Amadou Diawara

Convoqué pour la tournée aux Etats-Unis de l'équipe de France, Kylian Mbappé était titulaire contre le Brésil, avant d'entrer en jeu contre la Colombie. Si les Bleus ont remporté leurs deux matchs aux USA, le capitaine et numéro 10 des Tricolores a été témoin d'un incident. D'ailleurs, Kylian Mbappé est parti au clash avec un agent de sécurité.

Alors que la Coupe du Monde 2026 sera organisée en Amérique du Nord cet été, l'équipe de France est partie en tournée aux Etats-Unis lors de la trêve internationale du mois de mars. Dans un premier temps, les Bleus de Didier Deschamps se sont frottés au Brésil ce jeudi. Et les Tricolores l'ont emporté (2-1) grâce à des réalisations de Kylian Mbappé et d'Hugo Ekitike. Dans un second temps, l'équipe de France a affronté la Colombie ce dimanche, battant la bande à James Rodriguez sur le sccore de 3-1. Désiré Doué a inscrit un doublé et Marcus Thuram y est allé de son but.

Security arrested a child pitch invader but look at the effort Mbappe put in to still meet the child, what a lovely human❤️pic.twitter.com/GNDlPPzoY5 — Twilight (@the_marcoliboy) March 30, 2026

Un supporter a été plaqué au sol devant Kylian Mbappé Malgré sa blessure récente au genou, Kylian Mbappé a disputé les deux dernières rencontres de l'équipe de France. En effet, le capitaine et numéro 10 de Didier Deschamps (57 ans) était titulaire contre le Brésil, et il est entré en jeu face à la Colombie. D'ailleurs, ce dimanche, Kylian Mbappé a été témoin d'un incident en plein match.