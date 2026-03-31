Kylian Mbappé : La scène spéciale à la télévision qui fait réagir Pierre Ménès !

Pierrick Levallet

Habitué à être au centre des polémiques, Kylian Mbappé est apparu plutôt joyeux lors du dernier rassemblement de l’équipe de France. Le capitaine des Bleus semblait épanoui sous les ordres de Didier Deschamps à quelques mois de la Coupe du monde 2026. Une scène spéciale retransmise à la télévision a d’ailleurs fait réagir un certain Pierre Ménès.

Kylian Mbappé n’a pas semblé perturbé par la récente polémique liée à sa blessure au genou. Lors du dernier rassemblement de l’équipe de France, l’attaquant de 27 ans avait l’air particulièrement euphorique. Le joueur vedette du Real Madrid a laissé transparaître une bonne humeur contagieuse dans le vestiaire des Bleus, et cela s’est notamment vu sur le terrain. Une scène spéciale retransmise à la télévision a notamment fait réagir Pierre Ménès.

Nouveau président à l'OM : La punchline de Mbappé est utilisée pour rassurer les Marseillais ! https://t.co/HNbZSDr7KM — le10sport (@le10sport) March 31, 2026

«J’ai trouvé ça très sympa» « Mbappé ? Je l’ai trouvé effectivement très joyeux sur ce rassemblement. Il y a quelque chose qui m’a marqué contre la Colombie, c’est sur son but refusé, il va taper dans la main d’un ramasseur de balle puis enlacer le juge de touche avec un grand sourire. J’ai trouvé ça très sympa » a expliqué l’ancien chroniqueur de Canal + sur sa chaîne YouTube Pierrot Le Foot.