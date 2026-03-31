Kylian Mbappé : La scène spéciale à la télévision qui fait réagir Pierre Ménès !

Habitué à être au centre des polémiques, Kylian Mbappé est apparu plutôt joyeux lors du dernier rassemblement de l’équipe de France. Le capitaine des Bleus semblait épanoui sous les ordres de Didier Deschamps à quelques mois de la Coupe du monde 2026. Une scène spéciale retransmise à la télévision a d’ailleurs fait réagir un certain Pierre Ménès.
Kylian Mbappé n’a pas semblé perturbé par la récente polémique liée à sa blessure au genou. Lors du dernier rassemblement de l’équipe de France, l’attaquant de 27 ans avait l’air particulièrement euphorique. Le joueur vedette du Real Madrid a laissé transparaître une bonne humeur contagieuse dans le vestiaire des Bleus, et cela s’est notamment vu sur le terrain. Une scène spéciale retransmise à la télévision a notamment fait réagir Pierre Ménès.
«J’ai trouvé ça très sympa»
« Mbappé ? Je l’ai trouvé effectivement très joyeux sur ce rassemblement. Il y a quelque chose qui m’a marqué contre la Colombie, c’est sur son but refusé, il va taper dans la main d’un ramasseur de balle puis enlacer le juge de touche avec un grand sourire. J’ai trouvé ça très sympa » a expliqué l’ancien chroniqueur de Canal + sur sa chaîne YouTube Pierrot Le Foot.
Dernière ligne droite pour Mbappé avant la Coupe du monde
Buteur contre le Brésil sur une passe décisive d’Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé avait également eu droit à quelques minutes contre la Colombie. Et le champion du monde 2018 a montré un visage convaincant, comme l’ensemble des Bleus, à quelques mois du Mondial aux Etats-Unis. L’ancien du PSG va désormais retrouver le Real Madrid pour terminer la saison, en espérant ne pas souffrir d’un autre pépin physique avant cet été. Il en va de même pour les autres cadres de Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus ayant déjà une idée d'une partie du groupe qu'il emmènera à la Coupe du monde dans quelques mois.