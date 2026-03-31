Kylian Mbappé : La première sortie médiatique d'Ester Exposito sur leur couple !

Amadou Diawara

Depuis quelques semaines, Kylian Mbappé serait en couple avec Ester Expósito. En effet, ils ont été aperçu ensemble à plusieurs reprises, notamment lorsque l'attaquant français était de passage à Paris pour avoir un second diagnostic sur sa blessure au genou. Alors qu'elle a assisté à un match du Real Madrid au Bernabeu dernièrement, l'actrice espagnole a été interrogée pour la première fois sur sa relation amoureuse avec Kylian Mbappé.

Handicapé par son genou depuis le mois de décembre, Kylian Mbappé a continué à jouer, ce qui a aggravé sa blessure. Contraint de manquer plusieurs semaines de compétition, l'attaquant du Real Madrid est allé à Paris pour avoir un deuxième diagnostic, alors que son club aurait fait une erreur grossière.

«Plus fort» que Kylian Mbappé, il a tout gâché... https://t.co/zM0m7cl64i — le10sport (@le10sport) March 31, 2026

«Il a très bien joué» « La première surprise du médecin a été de voir qu'il n'y avait pas eu d'examen clinique. Et ça c'est quand même assez fou. Pas d'examen clinique c'est la première surprise, ensuite l'imagerie (IRM) avec l'erreur de genou qui est une sorte de truc hallucinant. (Dans le clan de Mbappé) On est perplexe et on n'arrive pas à comprendre comment on a pu faire un truc pareil. Avec le recul, c'est surtout le risque dont tout le monde parle en Espagne aujourd’hui. On se demande ce qui aurait pu se passer s'il avait forcé, si le genou avait complètement lâché et la cuisse aussi. Il y a eu beaucoup de peur. (Chez le Français et son entourage) Il y a d'abord eu de la surprise puis de la colère. Aujourd'hui on est fin mars, il est parti à Boston et le médecin dit qu'il est à 100%. Je crois savoir que le médecin lui avait dit que s'il pouvait ne pas jouer le retour contre City c'était mieux. Le Real l'a un peu fait jouer et un peu aussi dans le derby mais on n'a pas encore vu un grand Mbappé car il ne bouge pas super bien. Je crois qu'il est extrêmement soulagé aujourd'hui, mais vraiment soulagé », a révélé Daniel Riolo dans l'After Foot il y a près d'une semaine.