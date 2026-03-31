1,4 million dépensé sur OnlyFans : Un célèbre joueur de foot se fait balancer ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Un joueur de foot aurait déboursé une somme assez folle pour acquérir du contenu semi-confidentiel d’une femme utilisant la plateforme OnlyFans. Une généreuse donation dépassant le million d’euros. Selon certaines sources, après la déclaration de la principale intéressée, il s’agirait d’un attaquant réputé en Angleterre bien que la véracité des faits fasse débat.

Depuis quelques années, une plateforme sur laquelle du contenu explicite et dénudé est exposé gagne en notoriété. Des personnes publient des photos et sont grassement rémunérées pour cela. Au point d’en faire leur activité principale comme cette créatrice qui, grâce à la gestion de son affaire, a pu devenir multimillionnaire avec la participation généreuse d’un joueur de football.

Sophie Rain reveals that her biggest subscriber, who has spent over 4.5 million dollars, would be the SWEDISH FOOTBALLER GYÖKERES 👀🤯🇸🇪



She also claims that he might sue her after she admitted not being a virgin. pic.twitter.com/NBF79JMZj2 — #56 (@hitaboutit) March 23, 2026

Gyökeres a déboursé plus d’un million d’euros sur le compte de Sophie Rain ? Depuis quelques jours, plusieurs médias tels que la branche suisse de 20Minutes ou encore que Le Midi Libre ont publié des articles relayant des propos que Sophie Rain auraient tenu lors de son passage dans un podcast. La créatrice de contenus sur Only Fans a révélé avoir amassé une somme d’argent colossale : 86,9M€ depuis le lancement de son compte l’espace d’un an donc par le biais de photos dénudées. La jeune femme américaine de 21 ans aurait affirmé d’après les médias en question qu’un généreux follower aurait déboursé pas moins de 4,5M$ soit 3,9M€. Il s’agirait du joueur de football Viktor Gyökeres qui est passé du Sporting Lisbonne à Arsenal l’été dernier.