Karim Benzema impliqué dans une polémique, la publication sur les réseaux sociaux qui ne passe pas !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il profite actuellement de ses vacances, Karim Benzema s’est affiché sur les réseaux sociaux avec des espèces rares de tigre et de lion. Une publication qui a fait réagir la Ligue des animaux, estimant que l’attaquant d’Al-Hilal devrait « utiliser sa notoriété pour protéger les animaux plutôt que pour banaliser leur exploitation. »

« Non, ce n’est pas normal. » La Ligue des animaux a immédiatement réagi à la dernière publication de Karim Benzema sur Instagram. Actuellement en vacances, l’ancien joueur de l’OL (2005-2009) s’est affiché fièrement en compagnie d’espèces rares de tigre et de lion. En description, l’attaquant d’Al-Hilal a mis le nombre 69 et un émoji lion, une référence au département du Rhône et à sa ville de naissance, tout en posant avec des animaux en voie de disparition.

« Ce n’est pas un geste anodin » « Karim Benzema est suivi par des dizaines de millions de personnes. Alors quand il pose avec un bébé tigre dans les bras et un lion blanc en décor de vacances, ce n’est pas un geste anodin. Chaque photo de ce type envoie le même message : “Regardez comme il est normal de manipuler des animaux sauvages” », a écrit la Ligue des animaux sur Instagram, en réponse à la publication de Karim Benzema.