«J’ai supplié de le signer», Zidane passé tout proche de l’Angleterre ? (le club va vous surprendre)

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pressenti pour reprendre les rênes de l'équipe de France l'été prochain, Zinedine Zidane aurait pu avoir une trajectoire complètement différente s'il avait signé en Premier League au cours de sa carrière. Et un agent a justement révélé qu'il avait tout mis en oeuvre pour tenter de placer Zidane dans un club anglais... En vain.

Formé à l'AS Cannes et passé ensuite par les Girondins de Bordeaux, la Juventus Turin et le Real Madrid, Zinedine Zidane a donc eu une carrière de joueur bien remplie. L'ancien meneur de jeu de l'équipe de France a eu la chance de presque tout gagner, mais n'a jamais eu l'occasion d'évoluer en Premier League, l'un des championnats les plus cotés de l'histoire. Et pourtant, en 1996 alors qu'il s'apprêtait à quitter Bordeaux, Zidane a bien a failli être placé dans un club anglais comme l'a révélé Barry Silkman, un ancien joueur reconverti en agent.

Zidane - Équipe de France : Ce journaliste lui annonce déjà une bonne nouvelle ! https://t.co/ULEt7rvg6W — le10sport (@le10sport) March 30, 2026

Il voulait placer Zidane à... Newcastle « J’ai été alerté du talent d’un milieu de terrain offensif de 24 ans à Bordeaux et je suis allé le voir. Son nom était Zinedine Zidane, et il m’a fallu environ cinq minutes pour décider que ce gars allait être quelqu’un de très spécial. J’avais amené un certain nombre de bons joueurs à Newcastle United sous le règne de Kevin Keegan et chacun d’entre eux a été un succès, donc Zidane semblait être le candidat idéal pour une équipe de Keegan. C’était le 7 janvier 1996 et j’ai dit à Kevin qu’il pouvait signer Zidane pour 1,2 million de livres sterling, c’était une aubaine », expliquait Silkman en 2020 dans les colonnes du Sun sur l'époque où il avait tout tenté pour faire signer Zinedine Zidane à Newcastle. En vain.