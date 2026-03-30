«Il est con comme une bi**», quand Zidane s’est fait insulter par une autre célébrité !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

C'est un fait, Zinedine Zidane ne s'est pas fait que des amis depuis le début de sa carrière de joueur, et l'ancien numéro 10 emblématique de l'équipe de France avait notamment été fortement critiqué au moment de son soutien pour l'organisation de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Et un célèbre humoriste s'en était notamment pris à Zidane à ce sujet par le passé en l'insultant copieusement...

Au début des années 2010, Zinedine Zidane avait fait polémique en soutenant publiquement la candidature du Qatar pour l'organisation de la Coupe du Monde 2022, soutien pour lequel il aurait d'ailleurs touché un gros chèque. Certains n'avaient donc pas hésité à s'en prendre publiquement à l'ancien meneur de jeu de l'équipe de France, et ce fut notamment le cas de l'humoriste Christophe Alévêque. Ce dernier s'était même permis d'insulter copieusement Zidane en 2011, lui reprochant de manquer de valeurs.

Bixente Lizarazu, son coup de gueule en utilisant Zinedine Zidane https://t.co/8dQ0oyAInc — le10sport (@le10sport) March 29, 2026

« Ce mec est une pu** ! » « Des mecs comme Platini et Cantona prouvent qu'un footballeur peut avoir plus de deux neurones (...) L'exception c'est Zidane, qui est co* comme une bi**. Ce mec est un panneau publicitaire qui a trois neurones. Qui, maintenant, profite de son image à outrance. Pour moi, c'est une forme de prostitution. Ce mec est une pu** ! (...) Qu'il crève dans le yaourt », avait notamment indiqué Christophe Alévêque au sujet de Zinedine Zidane. Des insultes qui ne sont pas passées pour l'ancien numéro 10, qui a ensuite rétorqué en portant plainte contre l'humoriste.