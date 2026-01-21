«Footballeur ou dealer», Zidane attaqué par Le Pen !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Comme en 2002 quand Jean-Marie Le Pen s’était retrouvé au deuxième tour des élections présidentielles, Zinedine Zidane avait de nouveau appelé à éviter le Front national en 2017, et cette fois-ci Marine Le Pen. Un message que cette dernière n’avait pas beaucoup apprécié et auquel elle avait rapidement répondu.

En conférence de presse en 2002 alors qu’il était encore joueur, Zinedine Zidane avait pris position pour les élections présidentielles. Celui qui jouait à ce moment-là pour le Real Madrid avait appelé à faire barrage au Front national et à Jean-Marie Le Pen, un message qu’il avait réitéré 15 ans plus tard, cette fois-ci concernant Marine Le Pen : « Le message, c’est toujours le même, celui de 2002. Je suis loin de toutes ces idées-là, de ce Front national. Donc, il faut éviter au maximum ça. Les extrêmes, ce n’est jamais bon. »

« Avec ce qu’il gagne, je comprends qu’il vote Macron » Marine Le Pen n’avait pas tardé à lui répondre, quelques heures plus tard seulement sur le plateau de BFMTV. « Avec ce qu’il gagne, je comprends qu’il vote Macron. Je suppose que monsieur Zidane a pas mal de capital financier et que donc il a tout intérêt probablement à l'élection de monsieur Macron pour préserver la richesse qu'il a pu obtenir, grâce à son talent », avait déclaré l’actuelle présidente du Rassemblement national.