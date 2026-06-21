Faire comme Lionel Messi : Lamine Yamal lâche un indice sur son avenir !

Alexis Brunet

Alors qu’il fêtera ses 39 ans dans trois jours, Lionel Messi prouve qu’il fait encore partie des meilleurs joueurs du monde, comme en atteste son triplé face à l’Algérie dernièrement. L’international argentin repousse les limites, ce qui n’est pas donné à tout le monde. En tout cas, Lamine Yamal ne pense pas qu’il s’éternisera aussi longtemps sur les terrains que la légende barcelonaise.

Mercredi 17 juin, l’Argentine faisait son entrée dans la Coupe du monde 2026 face à l’Algérie. Victorieuse en 2022, l’Albiceleste a encore une fois pu compter sur le génie de Lionel Messi, auteur d’un triplé. Le joueur de l’Inter Miami est bien parti pour briller encore lors de cette compétition alors qu’il va fêter ses 39 ans le 24 juin.

« C’est très, très, très difficile » L’immense talent et la longévité de Lionel Messi forcent l’admiration. Dans un entretien accordé à El País, Lamine Yamal a rendu hommage à l’Argentin. L’actuel joueur du FC Barcelone ne s’imagine pas continuer à jouer jusqu’à l’âge de l’ancien Parisien, du moins pas à ce niveau-là. « Impossible. Impossible. Impossible. Jouer, peut-être. Mais à ce niveau-là, c’est très, très, très difficile. Et il faut aussi en avoir vraiment envie. Pour moi, c’est le meilleur et il continue de le prouver. Il a une longueur d’avance sur tout le monde et il a 40 ans. »