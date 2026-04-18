Vinicius Jr : Romain Molina annonce son transfert loin du Real Madrid ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis sa deuxième place au Ballon d’Or 2024, Vinicius Jr semble en difficulté du côté du Real Madrid. L’explosif ailier brésilien est remis en question dans la capitale espagnole. De là à imaginer un transfert ? Le journaliste Romain Molina a récemment fait le point sur ce dossier compliqué du numéro 7 madrilène.

Le Real Madrid en difficulté. Largué par le FC Barcelone en championnat, le club madrilène se dirige à nouveau vers une saison blanche. Ce mercredi soir, les partenaires de Kylian Mbappé ont été éliminés de la Ligue des Champions par le Bayern Munich au terme d’un match complètement fou. De son côté, Vinicius Jr lui, a encore déçu. Et depuis deux ans et sa deuxième place controversée au Ballon d’Or 2024, le numéro 7 madrilène fait clairement débat.

🚨 𝗔𝗨𝗖𝗨𝗡 𝗖𝗟𝗨𝗕 𝗡𝗘 𝗩𝗘𝗨𝗧 𝗗𝗘 𝗩𝗜𝗡𝗜𝗖𝗜𝗨𝗦 ! ❌😳



Selon @Romain_Molina, "ses agents ont fait toute l'Europe et personne n'en veut" ! 😳



Même Chelsea n'en veut pas ! ❌



(🎙️ @Colinterview) pic.twitter.com/s8V73NTzyH — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) April 17, 2026

« Ses agents ont fait toute l'Europe et personne n'en veut » Beaucoup moins tranchant et décisif que par le passé, Vinicius Jr n’a clairement pas bénéficié de l’arrivée de Kylian Mbappé à Madrid, loin de là. Mais en plus d’un comportement parfois entêtant sur le terrain, le Brésilien perd de sa valeur. Dans un entretien accordé à Colinterview, le journaliste Romain Molina a ainsi révélé qu’aucun club européen n’était intéressé par la signature de Vinicius Jr actuellement. « Ses agents ont fait toute l'Europe et personne n'en veut », a ainsi clamé Molina, qui a par la suite développé son propos en répondant à un internaute sur le réseau social X.