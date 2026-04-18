Vinicius Jr : Romain Molina annonce son transfert loin du Real Madrid ?

Depuis sa deuxième place au Ballon d’Or 2024, Vinicius Jr semble en difficulté du côté du Real Madrid. L’explosif ailier brésilien est remis en question dans la capitale espagnole. De là à imaginer un transfert ? Le journaliste Romain Molina a récemment fait le point sur ce dossier compliqué du numéro 7 madrilène.
Le Real Madrid en difficulté. Largué par le FC Barcelone en championnat, le club madrilène se dirige à nouveau vers une saison blanche. Ce mercredi soir, les partenaires de Kylian Mbappé ont été éliminés de la Ligue des Champions par le Bayern Munich au terme d’un match complètement fou. De son côté, Vinicius Jr lui, a encore déçu. Et depuis deux ans et sa deuxième place controversée au Ballon d’Or 2024, le numéro 7 madrilène fait clairement débat.
« Ses agents ont fait toute l'Europe et personne n'en veut »
Beaucoup moins tranchant et décisif que par le passé, Vinicius Jr n’a clairement pas bénéficié de l’arrivée de Kylian Mbappé à Madrid, loin de là. Mais en plus d’un comportement parfois entêtant sur le terrain, le Brésilien perd de sa valeur. Dans un entretien accordé à Colinterview, le journaliste Romain Molina a ainsi révélé qu’aucun club européen n’était intéressé par la signature de Vinicius Jr actuellement. « Ses agents ont fait toute l'Europe et personne n'en veut », a ainsi clamé Molina, qui a par la suite développé son propos en répondant à un internaute sur le réseau social X.
« Le Real ne veut/peut pas lui donner ça non plus d'ailleurs »
« Qui va payer 30 millions par an de salaire, une prime à la signature et des commissions d'agents hors Arabie saoudite (où ça ne se bouscule pas au portillon car les sommes demandées par ses agents - et surtout des parasites qui ont essayé de se greffer autour - étaient bien supérieures) ? Le Real ne veut/peut pas lui donner ça non plus d'ailleurs », a ainsi précisé Romain Molina. L’affaire se complique sérieusement pour Vinicius Jr…