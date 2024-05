Une star du Real Madrid va succéder à Neymar !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce mardi, le Bayern Munich et le Real Madrid se sont neutralisés (2-2) durant leur demi-finale aller de Ligue des champions. L’équipe de Carlo Ancelotti a pu s’en remettre à Vinicius Jr, auteur d’un doublé, pour prendre un léger avantage en vue du retour au Santiago Bernébeu. Deux buts qui permettent au Brésilien de se rapprocher d’un certain Neymar.

Le spectacle était au rendez-vous en Bavière ce mardi soir, et rien n’est encore joué entre le Bayern Munich et le Real Madrid. Les deux clubs se sont neutralisés (2-2) mais l’équipe de Thomas Tuchel avait bien pensé renverser la rencontre en inscrivant deux buts en quatre minutes, par l’intermédiaire de Leroy Sané (53’) et Harry Kane (57’, penalty). Vinicius Jr a toutefois remis les deux équipes à égalité, lui aussi sur penalty (83’), alors que l’attaquant brésilien avait déjà ouvert le score (24’).

10 buts, Vinicius Jr frappe fort lors des matches à enjeu

À 23 ans, Vinicius Jr affiche déjà des statistiques impressionnantes en Ligue des champions, inscrivant sa neuvième et dixième réalisation en phase à élimination directe. De quoi faire de lui le troisième Brésilien le plus prolifique dans les matchs à enjeu de la compétition derrière Kaka (11 buts) et Neymar (13 buts) comme le souligne StatsduFoot sur X .

Neymar va être détrôné

À terme, Vinicius Jr est ainsi appelé à succéder à l’ancienne star du PSG et devenir le meilleur buteur brésilien de l’histoire de la Ligue des champions en phase à élimination direction directe. Un record qui pourrait tomber dès cette saison si le numéro 7 du Real Madrid se montre en grande réussite la semaine prochaine voire en finale. Neymar conserve en revanche une large avance sur l’ensemble de la compétition, totalisant 43 buts contre 20 pour son jeune compatriote.